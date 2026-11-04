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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает
    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    4 ноября 2026, 18:47 • Новости дня

    Добыча нефти в США достигла исторического максимума

    Добыча нефти в США установила исторический рекорд в 14 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Добыча нефти в США по итогам недели, завершившейся 30 октября, достигла нового исторического максимума, составив 14,003 млн баррелей в сутки.

    Этот показатель увеличился на 11 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

    Предыдущий рекорд был зафиксирован на неделе, завершившейся 23 октября, и составлял 13,992 млн баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча находилась на уровне 13,736 млн баррелей.

    В августе, по окончательным данным, США добывали 13,94 млн баррелей в сутки, а предварительная оценка за сентябрь составила 13,96 млн баррелей. За весь прошлый год средняя добыча оценивалась в 13,66 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское Минэнерго пересмотрело в сторону увеличения ожидания по объемам извлечения углеводородного сырья на ближайшие годы.

    В сентябре семь стран ОПЕК+ начали наращивать добычу нефти.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 02:23 • Новости дня
    Найденный в тайной тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Найденный в тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Подросток, обнаруженный в тайной тюрьме под Киевом, записал видео из больницы и рассказал подробности жестокого избиения неизвестными.

    На опубликованных в TikTok кадрах подросток сообщил, что находится в Киевской областной больнице. У него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить. Прийти к зданию с подвалом его уговорили друзья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам пострадавшего, он залез на забор вслед за приятелями, после чего в них распылили содержимое огнетушителя и стали кидать камни. Вскоре он снова оказался на заборе, однако из здания вышли несколько человек с лопатами и принялись бросать кирпичи. Парень упал, затем его затащили внутрь здания и начали избивать.

    «Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол», – сказал подросток в видеоролике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ возбудила три уголовных дела против участников протестной акции возле неофициальной тюрьмы под Киевом.

    В понедельник украинские СМИ сообщили об обнаружении избитого подростка в изоляторе Нацгвардии.

    Киев признал существование концлагерей на Украине.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    3 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Эксперт Рожин: Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    @ Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за масштабного оттока населения Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Противник заявляет, что Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил Рожин в Max. По словам эксперта, согласно украинским данным, численность населения Днепропетровска сократилась до 975 тыс. человек. В Одессе в настоящее время проживает около 907 тыс. человек.

    В то же время Львов, куда перебралась значительная часть жителей из центральных областей Украины, продемонстрировал стремительный рост населения. Сейчас там находится почти 986 тыс. человек.

    Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения Украины до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о ежегодной убыли населения на Украине на 800 тыс. человек.

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    3 ноября 2026, 20:50 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Бьену Свенунгсену в связи с арестами российского имущества по ходатайствам украинских компаний.

    В порту Баренцбург на Шпицбергене со 2 сентября удерживается научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», арестованное по запросу «Нафтогаза Украины» и ряда других украинских предприятий. В конце октября суд отклонил апелляцию треста «Арктикуголь», сообщает МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что длительная зимняя стоянка судна в суровых арктических условиях грозит его поломкой и серьезными последствиями для окружающей среды. В министерстве также напомнили, что из-за прекращения авиасообщения «Профессор Молчанов» оставался единственным транспортом для доставки сотрудников и жизненно необходимых грузов на архипелаг.

    Москва потребовала от Осло соблюдать положения Договора о Шпицбергене и обеспечить свободу доступа граждан на архипелаг. Кроме того, российские дипломаты призвали Норвегию соблюдать Венскую конвенцию в связи с арестом пяти объектов российской недвижимости в Осло 22 сентября.

    Российские компетентные ведомства продолжат добиваться снятия арестов, а генеральное консульство на Шпицбергене оказывает поддержку остающимся на судне членам экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду норвежский суд отклонил жалобу треста «Арктикуголь» и оставил в силе решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом месяце российская дипломатическая миссия в Норвегии сообщила о расчете на скорейшее освобождение судна.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства с норвежскими властями из-за ареста судна на Шпицбергене.

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    4 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    @ Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, испытывающий финансовые трудности в США, подрабатывает ведущим игры «Мафия» и продает автографы.

    Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

    Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

    Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.


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    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Комментарии (7)
    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции

    В Тбилиси высмеяли критерий евроинтеграции

    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Габуния сыронизировал над заявлениями в Брюсселе об отказе ряда европейских лидеров фотографироваться с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У (украинского лидера Владимира) Зеленского есть множество фотографий с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссарами Мартой Кос и Каей Каллас, но его страна утопает в крови и в пепле», – заявил он.

    По словам парламентария, «власти Грузии хотят хороших отношений с ЕС, а не хороших фото».

    «С какого момента фотографирование стало новым критерием евроинтеграции, я не знаю», – с иронией заявил Георгий Габуния.

    Об отказе ряда европейских лидеров фотографироваться с главой правительства Грузии было сказано накануне в Брюсселе в рамках дискуссий о расширении ЕС.

    Брюссель два года назад заморозил отношения с Тбилиси, обвиняя якобы в «откате от демократии». Грузия заявляет об открытости к равноправному диалогу.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    4 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов

    В IIHF назвали недооцененными проблемы из-за допуска сборной России к турнирам

    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея заявила, что трудности, возникающие в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд на международные турниры, оказались значительно недооценены.

    Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает анализировать последствия постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    «Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований», – говорится в заявлении организации.

    В IIHF отметили, что глобальное влияние решения суда и проблемы, которые оно создает для всех участников, были значительно недооценены.

    В федерации подчеркнули несогласие с решением CAS и намерение продолжить диалог с национальными ассоциациями для поиска выхода из ситуации. Главными приоритетами названы безопасность спортсменов и болельщиков, а также бесперебойное проведение соревнований.

    Ранее суд обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии. После этого об отказе играть с россиянами заявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, а Канада отказалась выдавать спортсменам визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о допуске российских сборных к международным турнирам.

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