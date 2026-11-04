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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня

    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    3 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    Автоюрист объяснил разницу между осмотром и досмотром автомобиля

    Автоюрист Воропаев: Осмотр машины происходит без проникновения в салон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, чем осмотр машины сотрудниками ГИБДД отличается от досмотра.

    Осмотр представляет собой повседневную процедуру, при которой инспектор визуально изучает транспортное средство, не проникая в салон или бардачок без разрешения владельца, пояснил «Газете.Ru» специалист.

    Цель осмотра – выявить внешние недостатки. Эта мера не описана в Кодексе об административных правонарушениях, и процессуальные документы при ней не составляются.

    Досмотр является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении и четко прописан в КоАП, отметил юрист.

    Для проведения досмотра требуются законные основания, составление протокола и участие двух понятых либо видеозапись. При досмотре инспектор может открывать бардачок и проверять содержимое машины, если подозревает наличие предметов правонарушения, таких как наркотики, оружие или опасные грузы. Досмотр предполагает активные действия инспектора внутри автомобиля при соблюдении процессуальных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоюрист Лев Воропаев сообщил об обязательном введении видеозаписи при сдаче теоретического экзамена на права с 1 марта 2027 года. Автоюрист заявил об автоматическом лишении прав водителей с медицинскими противопоказаниями. Летом Лев Воропаев предупредил о риске лишения водительского удостоверения за оставление номера телефона на стекле после мелкого ДТП.

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    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

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    3 ноября 2026, 09:20 • Новости дня
    Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье подготовили к запуску в 2027 году

    «Автодом» запланировал запуск бывшего завода Mercedes-Benz на 2027 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший завод концерна Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» возобновит работу с новым производственным партнером в первом квартале 2027 года, сообщил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

    Производственная площадка в Московской области сейчас готовится к полноценному перезапуску. Выпуск автомобилей на предприятии начнется с участием нового партнера, рассказал Ольховский «Газете.Ru».

    «Площадка готовится под запуск с новым партнером в I квартале 2027 года. Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили», – заявил он.

    По его словам, российский автомобильный рынок в настоящее время находится в стадии стабилизации марок и моделей, а к 2027 году произойдет окончательное формирование ассортимента на следующие четыре-пять лет. После запуска производств усилия автоконцернов будут направлены на локализацию компонентов.

    Группа компаний «Автодом» приобрела предприятие вместе с другими российскими активами немецкого автоконцерна в 2023 году. Летом 2024 года на заводе стартовал выпуск автомобилей Exeed, и к настоящему времени там произвели около 16,4 тыс. кроссоверов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев анонсировал старт производства представительских автомобилей на заводе в Петербурге. Летом гендиректор автозавода «Москвич» Елена Фролова сообщила о планах запустить сборку гибридных машин. В марте покинувшая российский рынок компания Mercedes-Benz зарегистрировала в стране новый товарный знак.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    2 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Завод «АГР» в Петербурге запустил производство кроссоверов Votour V5

    В Петербурге начался полный цикл сборки кроссоверов нового бренда Votour

    Tекст: Денис Тельманов

    На заводе холдинга «АГР» в Сестрорецке стартовало производство полного цикла городских кроссоверов Votour V5, созданных в партнерстве с компанией Defetoo.

    Выпуск автомобиля Votour V5 расширит производственную программу предприятия в Петербурге, где ранее началась сборка моделей Tenet Plus L4. Votour стал вторым брендом, производство которого организовано на этой площадке в рамках стратегического партнерства, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение холдинга «АГР».

    В первой половине 2026 года на заводе прошла масштабная модернизация ключевых цехов. В сварочном производстве задействовано 175 роботов, в цехе окраски работают еще 54. На линии сборки внедрены автономные транспортные средства, а для контроля качества применяются системы машинного зрения.

    Новый кроссовер открывает серию V, объединяющую автомобили для городских и загородных поездок. Продажи модели стартуют в ноябре, технические характеристики и комплектации производитель объявит в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первую модель нового автомобильного бренда Votour назвали кроссовером V5.

    На прошлой неделе холдинг «АГР» и компания Defetoo объявили о выводе марки Votour на российский рынок.

    Летом на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах стартовал выпуск седанов Tenet A8.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

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    3 ноября 2026, 10:30 • Новости дня
    Блюдо китайской кухни малотан стало хитом в Японии

    Kyodo: Китайский суп малотан стремительно набирает популярность в Японии

    Блюдо китайской кухни малотан стало хитом в Японии
    @ Martina Katz/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Традиционный китайский суп малотан стремительно набирает популярность в Японии, стимулируя открытие специализированных ресторанов и создание сопутствующих товаров, в том числе тематических игр.

    С января по июнь 2026 года в Японии открылось 273 новых ресторана, специализирующихся на супе малотан, что превышает показатели прошлого года, передает Kyodo со ссылкой на данные компании Review Inc.

    Одной из самых успешных стала сеть ресторанов Cheepao Malatang, насчитывающая около 80 заведений по всей стране. Базовый набор включает суп и стеклянную лапшу, а клиенты могут выбрать более 50 видов топпингов, включая овощи, грибы и рыбные котлеты.

    Производитель продуктов питания Ishokudogen.com Co. продал более 23 млн порций супа быстрого приготовления Chukabo Malatang с безглютеновой лапшой. В феврале компания вышла на ресторанный рынок, открыв заведения в Токио. По словам представителя компании Мики Оямы, они планируют продвигать культуру малотан, собирая отзывы клиентов.

    Популярность блюда распространилась и на другие сферы. Сеть пиццерий Pizza Hut Japan выпустила лимитированную «малотан-пиццу» с классическими ингредиентами супа и маслом с сычуаньским перцем, а компания Boku to Watashi and Inc. запустила бесплатную браузерную игру, главным героем которой стал пельмень с рыбной икрой – один из самых популярных топпингов для супа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Sanrio прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ.

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    3 ноября 2026, 21:44 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту одобрил регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешит МВД регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.

    Согласно документу, регистрирующий орган получит право определять особенности совершения регистрационных действий для машин, которые числятся в международном розыске, передает РИА «Новости».

    Кроме того, из закона уберут безусловный запрет на такие действия – он сохранится, но с исключением для случаев, когда применяются эти особенности.

    Зампред комитета Георгий Камнев отметил, что проект призван создать механизм для решения сложных ситуаций с регистрацией разыскиваемых авто. В пояснительной записке указано, что в Россию часто ввозят машины, которые затем оказываются в розыске по инициативе недружественных стран, не сообщающих причин. В результате владельцы не могут снять авто с розыска даже после суда.

    Палата парламента может рассмотреть эту инициативу в первом чтении 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД России сообщило о снятии с розыска 665 обнаруженных на территории страны автомобилей по запросам Канады и Германии.

    В марте депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить злостным неплательщикам алиментов регистрацию машин.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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