Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.