Путин призвал зарубежные страны отказаться от конфронтации с Россией

Tекст: Вера Басилая

В среду в Кремле прошла церемония вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации, в ходе которой Владимир Путин поблагодарил представителей иностранных государств за развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

«Те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а, наоборот, будут стремиться к сотрудничеству», – заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что взаимодействие в сфере культуры, образования и бизнеса создает благоприятную почву и основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности.

«И хочу поблагодарить также представителей иностранных государств, которые здесь присутствуют. Поблагодарить вас за развитие отношений между Россией и вашими странами, нашими народами», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на церемонии в Кремле Путин заявил о стремлении России к сотрудничеству с другими странами.

Владимир Путин назвал историческое взаимодействие народов и их обычаев основой развития страны.

До этого Владимир Путин указал на укрепляющую роль культурного многообразия России.