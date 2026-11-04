МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

Tекст: Мария Иванова

«Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.