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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня

    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

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    4 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз

    Politico: Брюссель отделил вступление Украины в Евросоюз от заявки Молдавии

    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу, который предусматривает сокращенные целевые показатели прогресса к 2027 году и отделяет украинскую заявку от молдавской.

    Брюссель планирует внедрить осторожный подход к евроинтеграции Киева из-за невозможности завершить предварительные переговоры по ряду направлений, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В новой дорожной карте Еврокомиссии не содержится обязательств относительно возможной даты полноценного членства Украины. Документ требует от Киева ускорить темпы реформ в области верховенства права. Для открытия новых переговорных кластеров эти требования должны быть выполнены в первой половине 2027 года.

    В Брюсселе подчеркивают растущее расхождение в успехах евроинтеграции Украины и Молдавии. К 2027 году Евросоюз рассчитывает завершить переговоры с Молдавией более чем в 20 областях, тогда как с Украиной – только в семи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

    В начале октября Молдавия создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Летом Будапешт отказался одобрить два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 11:57 • Новости дня
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом

    В Ирландии раскритиковали премьера Польши из-за заявлений о российской угрозе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский аналитик Филип Пилкингтон предложил поместить премьер-министра Польши Дональда Туска в сумасшедший дом из-за заявлений о российской угрозе.

    Эксперт выразил мнение, что все нынешнее руководство Польши необходимо поместить в психиатрическую клинику на фоне слов о подготовке провокаций со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

    «К настоящему моменту должно стать очевидным, что Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, заполненное истеричными и неуравновешенными лунатиками», – написал Пилкингтон в социальной сети.

    Аналитик добавил, что польские власти пытаются совершить конституционный переворот, находясь в собственном информационном пузыре. Пилкингтон подчеркнул необходимость смены руководства страны. Поводом для критики послужило поручение Туска нарастить присутствие войск на российской границе из-за замеченных там людей с фонариками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении Варшавой мер безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    Туск также сообщил о направлении подразделений спецназа GROM к границе с Калининградской областью. Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь объявил о начале спецоперации на границе под предлогом угрозы диверсий.

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    4 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польская прокуратура передала в суд дело в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который обвиняется в дерзкой краже флага Украины и флага Евросоюза.

    Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, депутата польского Сейма Романа Фрица и еще четверых человек, сообщает ТАСС.

    Браун обвиняется в том, что 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в Бяла-Подляске он «совершил кражу особо дерзким образом украинского флага, вывешенного на всеобщее обозрение на балконе здания городской администрации».

    Также Брауну и Фрицу вменяют кражу флага Евросоюза из здания в Катовице в 2025 году.

    Ранее Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма, а также пытался сорвать мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста, за что был отстранен от работы в Европарламенте на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейский парламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста.

    В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

    А в апреле польская прокуратура запросила у Европарламента разрешение на задержание евродепутата.

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    3 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    После двух голов Батракова за «Галатасарай» на стадионе включили «Калинку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Русская народная песня «Калинка» прозвучала после каждого из двух голов российского полузащитника Алексея Батракова в матче футбольной Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом».

    Встреча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов проходит во вторник в Стамбуле. Российский футболист Алексей Батраков открыл счет на 11-й минуте, а на 15-й удвоил преимущество «Галатасарая», оформив свой первый дубль за турецкую команду, передает РИА «Новости».

    После обоих голов Батракова на стадионе включили «Калинку».

    Россиянин перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. На счету Батракова стало пять голов в 12 матчах за новую команду во всех турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Батраков стал первым с 2011 года россиянином, забившим гол в ворота испанской «Барселоны» в еврокубках.

    В сентябре полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

    В августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро.

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    3 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    В МИД объяснили реакцию ЕС на звонок Стубба и Стере Путину

    Грушко: Звонок Стубба и Стере Путину не вписывается в курс ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным противоречит курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования», – приводит слова Грушко «Ведомости».

    Он подчеркнул, что звонок Стубба и Стере в Москву не вписывается в логику действий ЕС, что и послужило причиной острой реакции Брюсселя на шаг руководителей Норвегии и Финляндии. При этом в Москве пока не готовы рассматривать Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России.

    В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере о первопричинах конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину проявлением шизофрении.

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    4 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с требованием прекратить действие двусторонних соглашений об инвестициях между Россией и членами европейского блока.

    Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.

    Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.

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    4 ноября 2026, 13:56 • Новости дня
    Турецкий суд постановил депортировать задержанных в Анкаре россиянок

    Суд в Турции решил выслать задержанных за нарушение морали россиянок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время власти Турции вышлют из страны задержанных в Анкаре по обвинению в нарушении морали гражданок России, сообщил источник в правоохранительных органах страны.

    Суд в Турции принял решение о скорой депортации россиянок, которые были задержаны в Анкаре, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что депортировать планируется всех задержанных иностранцев, включая граждан России. Это произойдет после соответствующего судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты начали принимать меры для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в ночных клубах Анкары гражданкам России.

    Летом Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София.

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    4 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Литва выслала трех украинцев за шпионаж

    Литва депортировала трех граждан Украины за шпионаж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы депортировали трех граждан Украины, занимавшихся шпионской деятельностью в пользу иностранных государств.

    Литовский Департамент государственной безопасности объявил высланных украинцев лицами, представляющими угрозу национальной безопасности. В связи с этим выданные им разрешения на временное проживание были аннулированы, пишет ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что украинцы за денежное вознаграждение выполняли различные задания разведывательных служб недружественных стран. Время задержания и другие обстоятельства дела не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы ограничили получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу.

    В августе в Вильнюсе начался суд над двумя украинцами по делу о хищении 150 тыс. евро. А в июне спецслужбы Польши депортировали граждан Украины и Белоруссии за набор участников демонстраций против властей в Киеве.

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    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

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    4 ноября 2026, 09:47 • Новости дня
    У берегов Румынии затонул турецкий буксир

    В Черном море у побережья Румынии затонул турецкий буксир

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Черном море возле берегов Румынии затонул турецкий буксир Ayaz Bey, троих моряков удалось спасти, сообщило румынское министерство внутренних дел.

    Буксир Ayaz Bey затонул у берегов Румынии. Трое из семи членов экипажа спасены, остальные четверо отказались от эвакуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Румынии.

    Трое спасенных турецких моряков были переведены на голландский буксир Odin для доставки в порт Мангалия.

    Буксир Ayaz Bey вместе с буксиром Ramazan Bey транспортировал судно Mentor в Турцию. Из-за плохой погоды оборвались буксировочные тросы, и Ayaz Bey столкнулся с буксируемым судном.

    В спасательной операции участвовали суда пограничной полиции, инспекции по чрезвычайным ситуациям и судно Ares Румынского агентства по спасению людей на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД Румынии сообщило о гибели двух человек в результате пожара и затопления коммерческого судна в Черном море.

    В сентябре министерство обороны Турции сообщило об обнаружении места крушения торгового судна TCG Akin в Мраморном море.

    В августе спасатели эвакуировали 13 моряков с тонущего у побережья турецкой провинции Кастамону сухогруза.

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    4 ноября 2026, 11:04 • Новости дня
    Турецкие болельщики поблагодарили Россию за игру Батракова за «Галатасарай»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский полузащитник Алексей Батраков подарил незабываемые эмоции турецким болельщикам благодаря своей игре за стамбульский клуб «Галатасарай».

    21-летний российский полузащитник Алексей Батраков своей игрой вызвал незабываемые эмоции у фанатов футбола из Турции. Об этом рассказал РИА «Новости» болельщик стамбульского клуба Ибрагим Шалварлы по итогам матча против немецкого «Штутгарта».

    Встреча завершилась победой «Галатасарая». Ключевую роль в успехе команды сыграл Алексей Батраков, который оформил дубль в ворота немецкого «Штутгарта» в матче четвертого тура общего этапа Лиги Чемпионов.

    «Да, сегодня мы были на стадионе! Смотрели игру Батракова. Он забил великолепные голы и принес нам победу! Здесь, в Стамбуле, мы почувствовали эту невероятную энергию благодаря Алексею. А еще мы полюбили песню «Калинка». Спасибо, Россия! Спасибо, Алексей Батраков! Мы очень счастливы благодаря ему», – эмоционально поделился впечатлениями Шалварлы.

    По его словам, на арене в Стамбуле царила непередаваемая атмосфера. Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт сроком на пять лет. Всего на счету россиянина пять голов за «Галатасарай» в 12 матчах во всех турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро. Во вторник после его голов на стадионе включили русскую народную песню «Калинка». А самого Батракова признали лучшим игроком матча против «Штутгарта».


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    4 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

    Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная валюта Турции обновила исторический минимум, преодолев отметку в 50 лир за доллар США.

    В среду утром лира торговалась на стамбульской бирже в соотношении 50,02 к одному доллару, пишет деловая газета Ekonomim.

    В течение года турецкая лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 18%. В прошлом году она потеряла почти 25% своей стоимости.

    Опрошенные турецким Центробанком участники рынка прогнозируют обменный курс национальной валюты к концу года в 51,5 лиры за доллар. Международные финансовые институты ожидают падения лиры до уровня 52 за доллар и более.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженный конфликт в стамбульском обменном пункте из-за фальшивых долларов привел к гибели двух человек.

    В прошлом году в Турции возникли трудности при снятии наличных в банкоматах из-за нехватки купюр в 10, 20, 50 и 100 турецких лир.

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    4 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Совбезе России заявили о втягивании Европой Армении в свою орбиту

    Совбез России: Европа втягивает Армению в свою орбиту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европа втягивает Армению в свою орбиту, она намерена использовать Украину и Молдавию до конца, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Евросоюз стремительно трансформируется в военно-политический блок, который демонстрирует агрессивное поведение и неспособность к договоренностям, цитирует Венедиктова ТАСС.

    По его словам, в Европе открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие годы. Эти заявления сопровождаются беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК, объемы которых сопоставимы лишь с периодом Второй мировой войны.

    Венедиктов добавил, что НАТО, вопреки обещаниям не расширяться на восток, поглотила Финляндию и Швецию. Оставшееся боеспособное население Украины рассматривается в Брюсселе как потенциальный «штрафной батальон» будущих европейских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель главы МИД России Александр Грушко обсудил европейскую проблематику с белорусским коллегой Игорем Секретой.

    В конце прошлого месяца помощник президента России Николай Патрушев сообщил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь большую войну в Европе.

    В сентябре в МИД России назвали показным интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией.

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    4 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Фицо пообещал предотвратить досрочные выборы в парламент Словакии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении приложить все усилия во избежание проведения досрочных парламентских выборов в стране из-за утраты правящей коалицией гарантированного большинства.

    Глава правительства подчеркнул, что намерен обеспечить стабильность политических процессов и провести голосование в плановый срок, пишет РИА «Новости».

    «Мы хотим быть гарантом того…, что со всеми процессами справимся так, чтобы парламентские выборы были в нормальный срок – 25 сентября», – заявил Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3.

    Он добавил, что теперь кабинету министров придется уделять больше внимания обсуждению законопроектов с отдельными депутатами. При этом парламентский клуб его партии сохраняет стабильность, тогда как клубы партнеров по коалиции покинули несколько человек.

    Во вторник депутат словацкого парламента Роман Малатинец сообщил о присоединении к бывшему министру окружающей среды Томашу Тарабе. Последний намерен объединить вокруг себя группу парламентариев.

    В результате правящая коалиция утратила гарантированное большинство: теперь ее поддерживают лишь 75 из 150 депутатов при необходимых 76 голосах для принятия законов. Срок полномочий действующего кабинета министров истекает осенью 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительственная делегация Словакии прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В сентябре правительство России ввело таможенные пошлины на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран за исключением Словакии и Венгрии. Летом власти Словакии одобрили ограничение доступа подростков к социальным сетям.

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