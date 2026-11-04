FIS отказалась предоставить лыжнику Большунову нейтральный статус

NRK: Олимпийский чемпион Большунов не получил нейтральный статус от FIS

Tекст: Мария Иванова

Спортивная организация не позволила российскому лыжнику выступать на международных турнирах, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

В начале ноября стало известно о нежелании федерации выдавать Александру Большунову нейтральный статус, несмотря на его увольнение из Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). В декабре прошлого года профильная комиссия отклонила заявку спортсмена без объяснения причин.

Позднее организация смягчила критерии допуска россиян и отменила запрет на участие атлетов, связанных с армейскими спортивными обществами. Ожидается, что решение об отказе будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Александру Большунову 29 лет. Он завоевал три золотые медали на Олимпиаде в Пекине, шесть раз становился призером Игр и выиграл чемпионат мира по лыжным гонкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Международная федерация лыжных видов спорта назвала невозможным получение Александром Большуновым нейтрального статуса в текущем сезоне.

В пятницу организация допустила к турнирам еще 12 российских лыжников.

В четверг Федерация лыжного спорта Финляндии пообещала не создавать препятствий для участия спортсменов из России в соревнованиях.