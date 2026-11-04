Путин назвал парки «Россия – моя история» важнейшим начинанием в просвещении

Путин: Парки «Россия – моя история» стали важнейшим общественным начинанием

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил президентскую премию за вклад в укрепление единства нации директору Фонда гуманитарных проектов Ивану Есину.

«На протяжении 10 лет фондом реализуется одно из важнейших общественных начинаний в сфере просвещения и сохранения духовного наследия – сеть парков «Россия – моя история». Сейчас по всей стране, включая воссоединенные регионы, действует 26 таких парков. А с учетом временных экспозиций общая аудитория проекта уже превысила 30 млн человек», – цитирует Путина ТАСС.

Путин подчеркнул, что использование современных технологий позволяет рассказывать о прошлом доступно и увлекательно для школьников и студентов.

Проект «Россия – моя история» посвящен истории России с древнейших времен и до наших дней. Он не имеет аналогов в мире, он рассчитан на самую широкую аудиторию.

Также президент обратил внимание на музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе. Этот объект, как указал российский лидер, предоставляет гражданам уникальную возможность прикоснуться к истокам отечественной государственности.

Кроме того, орден Дружбы из рук российского лидера получил проректор по науке Межгосударственной образовательной организации высшего образования «Российско-армянский университет», гражданин Армении Паркев Аветисян. Кавалерами ордена Дружбы также стали президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей», итальянец Эннио Бордато; руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики», гражданин Казахстана Максим Крамаренко; настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в городе Торонто, протоиерей, гражданин Канады Владимир Мальченко; генеральный директор китайской международной инвестиционной компании «Чэнтун», гражданин Китая Чжоу Лицюнь и председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Киргизской Республики, гражданка Киргизии Зухра Шидакова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о главной цели Года единства народов России.

Владимир Путин назвал музеи важнейшим инструментом передачи исторической памяти новым поколениям.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о превращении мультимедийных экспозиций в парках «Россия – моя история» в ключевой инструмент формирования мировоззрения подрастающего поколения.