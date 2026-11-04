При пожаре в жилом доме Москвы погибли два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тела двоих погибших были обнаружены в ходе ликвидации пожара в жилом здании, сказал собеседник РИА «Новости».

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также все обстоятельства трагической гибели людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в квартире жилого дома на западе Москвы при пожаре погибли мужчина и женщина.

В апреле жертвой возгорания в Чуксином тупике на севере столицы стал один человек.

Жертвами пожара в многоэтажном здании на юго-западе Москвы оказались двое граждан.