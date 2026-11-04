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    4 ноября 2026, 17:19 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после позитивного открытия торгов днем перешли к снижению на 3,5%, опустившись до 1023 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1084,5 доллара (+2,3%). По состоянию на 10:10 мск показатель составлял 1072,9 доллара (+1,2%), а в 16:50 мск – 1023,1 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1059,9 доллара за тысячу кубометров.

    Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре. По состоянию на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2%.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров.

    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».

    Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.

    «На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.

    Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.

    Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.

    В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.

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    4 ноября 2026, 01:16 • Новости дня
    МИД потребовал от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене

    МИД потребовал от Норвегии соблюдать договор о Шпицбергене

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена и потребовал обеспечить свободу доступа на Шпицберген, который затруднен из-за ареста российского судна «Профессор Молчанов».

    В российском МИД потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц, сообщает МИД России.

    Доступ на Шпицберген в настоящее время существенно затруднен из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

    В МИД подчеркнули, что из-за введенных Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые привели к прекращению авиасообщения между Россией и архипелагом, это транспортное средство оставалось единственным способом прямой доставки сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Свенунгсену в связи с арестами российского имущества.

    В октябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене делом окружного суда.

    Тогда же российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение судна.

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    3 ноября 2026, 22:38 • Новости дня
    Российским прыгунам с трамплина отказали в визах для участия в турнирах

    Прыгуны с трамплина из России остались без европейских виз на сезон

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что обладающие нейтральным статусом отечественные прыгуны с трамплина не примут участия в международных соревнованиях из-за проблем с получением разрешительных документов.

    Отечественные спортсмены столкнулись с невозможностью въезда в страны Европы для участия в новом соревновательном цикле, пишет Sport24.

    «Вчера пришла неприятная новость о наших прыгунах с трамплина. У них есть нейтральные статусы, но они не смогут выступить на соревнованиях из-за отказа в европейской визе», – рассказал Свищев.

    Депутат выразил сожаление в связи с тем, что получившие официальный допуск спортсмены вынуждены пропускать турниры. Международный сезон в прыжках с трамплина начнется 20 ноября в Лиллехаммере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разрешить странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским спортсменам. Также федерация заявила о невозможности гарантировать российским атлетам доступ на чемпионат мира в Швеции.

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    3 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Финский политик предложил лечить европейских коллег от русофобии в психбольнице

    Политик Мема предложил лечить европейских коллег от русофобии в психбольнице

    Tекст: Денис Тельманов

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил отправлять европейских политиков в психиатрическую клинику для лечения от русофобии.

    «Я тоже хочу быть инновационным, создать бизнес, которого не было раньше: открыть психиатрическую больницу для политиков. Мы излечим русофобию, желание развязывать войны и так далее», – приводит ТАСС заявление политика.

    Таким образом Мема отреагировал на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна стать местом, где «великие научные открытия» могут создать новые отрасли промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мема раскритиковал главу МИД Финляндии Элину Валтонен за русофобские заявления в адрес российских спортсменов.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

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    3 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    Футбольные турниры в Испании приостановили из-за смерти игрока «Тенерифе»

    Федерация футбола Испании отложила турниры до 6 ноября из-за смерти де Мигеля

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) постановила отменить проведение всех турниров в стране до 6 ноября из-за смерти футболиста команды «Тенерифе» Хесуса де Мигеля.

    «В знак уважения и солидарности RFEF постановляет продлить приостановку своих соревнований до 6 ноября. Матчи в кубках, запланированные на эту неделю, откладываются», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

    Ранее федерация уже отменила все игры, которые должны были состояться во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник футбольный клуб «Тенерифе» сообщил о смерти нападающего Хесуса де Мигеля после перенесенной остановки сердца во время матча с «Андоррой».

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    3 ноября 2026, 23:18 • Новости дня
    Туск предложил Навроцкому обсудить ситуацию в стране один на один

    Туск предложил президенту Польши встретиться один на один

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту страны Каролю Навроцкому провести встречу один на один для урегулирования конституционного кризиса.

    «Я предложил пану президенту, что я готов на этой неделе, чтобы встретиться один на один, чтобы мы думали, как на длительный срок снизить это напряжение», – передает РИА «Новости» слова Туска журналистам.

    Польский премьер отметил, что хотел бы провести встречу без присутствия прессы. Он выразил надежду на то, что переговоры помогут найти правовое решение для предотвращения политических потрясений в будущем.

    Туск добавил, что стороны, вероятно, останутся при своих мнениях по многим вопросам, но оба лидера чувствуют общую ответственность. При этом он допустил, что решения кризиса, которое удовлетворило бы все стороны конфликта вокруг Конституционного суда, сегодня не существует.

    «Возможно, решение, которое удовлетворило бы все стороны этого конфликта вокруг Конституционного суда, сегодня невозможно. Но совершенно точно возможен честный, откровенный разговор без СМИ и лишнего шума», – сказал Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Навроцкий возложил на премьер-министра Туска ответственность за кризис вокруг Конституционного суда. В тот же день пресс-секретарь президента Рафал Лескевич назвал Туска диктатором.

    Прокуратура Польши завела дело о нападении президента Навроцкого на судей.

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    3 ноября 2026, 20:34 • Новости дня
    Из-за сообщений о бомбе два самолета совершили экстренную посадку в Риме

    Из-за сообщений о бомбе два самолета Ryanair экстренно сели в Риме

    Tекст: Ольга Иванова

    Два лайнера авиакомпании Ryanair, следовавшие из Лиссабона и Дублина, совершили экстренную посадку в римском аэропорту Фьюмичино из-за анонимных сообщений о бомбах.

    Сотрудники аэропорта приняли необходимые меры и разместили самолеты в отдаленной зоне, однако в результате проверок взрывных устройств обнаружено не было, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Оба сигнала об угрозе поступили в течение часа, при этом в одном из случаев в воздух поднимались два истребителя ВВС.

    Во вторник подобные инциденты произошли и в других европейских аэропортах, в том числе в Лондоне, Варшаве и Софии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пассажирский самолет авиакомпании SAS благополучно приземлился в польском аэропорту имени Шопена после получения сообщения об угрозе.

    В понедельник министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил об успешной экстренной посадке следовавшего из Лондона в Софию самолета Wizz Air из-за сообщения о заложенной бомбе.

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    3 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Бывшая штаб-квартира компартии Италии стала пятизвездочным отелем

    Tекст: Ольга Иванова

    Историческое здание в Риме, в котором располагалась штаб-квартира Итальянской коммунистической партии, после реконструкции открылось в качестве пятизвездочного отеля.

    Здание в Риме, в котором долгие годы работали лидер движения Энрико Берлингуэр и другие руководители Итальянской коммунистической партии, переоборудовали под роскошную гостиницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

    Историческое здание перешло в собственность финансовой группы Tosinvest семьи Анджелуччи в 2003 году. В 2022 году владельцы объявили о проекте реконструкции. Сейчас в отеле площадью около 8 тыс. квадратных метров оборудованы 69 номеров и панорамная терраса. Стоимость проживания начинается от 500 евро за ночь, а королевский люкс обойдется в 3-4 тыс. евро.

    В ходе ремонта строители сохранили знаменитый балкон, с которого Берлингуэр приветствовал сторонников партии после успеха на выборах 1976 года. Кроме того, в интерьере оставили некоторые символы коммунистического движения, в том числе скульптуры с изображениями серпа и молота, звезды и флага Парижской коммуны, а также бюст Антонио Грамши.

    Ранее в Британии предложили переоборудовать выставленные на продажу университетские помещения в тюрьмы для решения проблемы переполненности мест лишения свободы.

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    4 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

    Газпром во второй раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    «Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает компания.

    Новый рекорд установлен 3 ноября.

    Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В сентябре поставки превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

    В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

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    4 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Европа рекордно быстро отобрала 1 млрд кубометров газа в начале сезона

    Европа отобрала 1 млрд кубометров газа из ПХГ за рекордные шесть дней

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С момента достижения пика заполнения ПХГ текущей осенью (74,96%) суммарный отбор из них почти вдвое превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В четыре из этих шести дней (28 и 29 октября, 1 и 2 ноября) зафиксированы рекордные суточные значения отбора, передает ТАСС.

    Всего с 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже 1,3 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор составляет около 800 млн куб. м. Ранее так же быстро ЕС отбирал из ПХГ первый миллиард кубометров лишь в 2020 году.

    По данным на 2 ноября, европейские ПХГ заполнены на 74,33%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 81,4 млрд куб. м газа, что на 10,2 млрд меньше показателей прошлого года и находится на минимуме с 2013 года.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% к 1 декабря. В этом году из-за надежд на теплую зиму показатель могли снизить до 80%, однако Европа смогла достичь лишь 75,5% требуемых объемов (51 млрд куб. м).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о самом низком с 2013 года уровне запасов газа в подземных хранилищах Европы.

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

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