Путин заявил о сложном процессе формирования многополярного мира

Глава государства в среду проводит церемонию вручения госнаград и премий за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».
«Хочу искренне поблагодарить всех наших коллег, друзей, кому сегодня будут вручены высокие государственные награды. Дорогие друзья, ваш вклад в укрепление отношений с Россией, доверие и согласие между людьми разных национальностей и культур особенно важен сейчас, когда идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград заявил о последовательном развитии Приднестровья вопреки внешнему давлению.
Глава государства вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
На прошлой неделе Путин назвал улучшение жизни народов главной целью многополярного мира.