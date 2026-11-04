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    4 ноября 2026, 17:25 • Новости дня

    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага

    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польская прокуратура передала в суд дело в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который обвиняется в дерзкой краже флага Украины и флага Евросоюза.

    Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, депутата польского Сейма Романа Фрица и еще четверых человек, сообщает ТАСС.

    Браун обвиняется в том, что 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в Бяла-Подляске он «совершил кражу особо дерзким образом украинского флага, вывешенного на всеобщее обозрение на балконе здания городской администрации».

    Также Брауну и Фрицу вменяют кражу флага Евросоюза из здания в Катовице в 2025 году.

    Ранее Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма, а также пытался сорвать мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста, за что был отстранен от работы в Европарламенте на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейский парламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста.

    В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

    А в апреле польская прокуратура запросила у Европарламента разрешение на задержание евродепутата.

    4 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз

    Politico: Брюссель отделил вступление Украины в Евросоюз от заявки Молдавии

    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу, который предусматривает сокращенные целевые показатели прогресса к 2027 году и отделяет украинскую заявку от молдавской.

    Брюссель планирует внедрить осторожный подход к евроинтеграции Киева из-за невозможности завершить предварительные переговоры по ряду направлений, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В новой дорожной карте Еврокомиссии не содержится обязательств относительно возможной даты полноценного членства Украины. Документ требует от Киева ускорить темпы реформ в области верховенства права. Для открытия новых переговорных кластеров эти требования должны быть выполнены в первой половине 2027 года.

    В Брюсселе подчеркивают растущее расхождение в успехах евроинтеграции Украины и Молдавии. К 2027 году Евросоюз рассчитывает завершить переговоры с Молдавией более чем в 20 областях, тогда как с Украиной – только в семи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

    В начале октября Молдавия создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Летом Будапешт отказался одобрить два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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    4 ноября 2026, 11:57 • Новости дня
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом

    В Ирландии раскритиковали премьера Польши из-за заявлений о российской угрозе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский аналитик Филип Пилкингтон предложил поместить премьер-министра Польши Дональда Туска в сумасшедший дом из-за заявлений о российской угрозе.

    Эксперт выразил мнение, что все нынешнее руководство Польши необходимо поместить в психиатрическую клинику на фоне слов о подготовке провокаций со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

    «К настоящему моменту должно стать очевидным, что Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, заполненное истеричными и неуравновешенными лунатиками», – написал Пилкингтон в социальной сети.

    Аналитик добавил, что польские власти пытаются совершить конституционный переворот, находясь в собственном информационном пузыре. Пилкингтон подчеркнул необходимость смены руководства страны. Поводом для критики послужило поручение Туска нарастить присутствие войск на российской границе из-за замеченных там людей с фонариками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении Варшавой мер безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    Туск также сообщил о направлении подразделений спецназа GROM к границе с Калининградской областью. Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь объявил о начале спецоперации на границе под предлогом угрозы диверсий.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    В МИД объяснили реакцию ЕС на звонок Стубба и Стере Путину

    Грушко: Звонок Стубба и Стере Путину не вписывается в курс ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным противоречит курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования», – приводит слова Грушко «Ведомости».

    Он подчеркнул, что звонок Стубба и Стере в Москву не вписывается в логику действий ЕС, что и послужило причиной острой реакции Брюсселя на шаг руководителей Норвегии и Финляндии. При этом в Москве пока не готовы рассматривать Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России.

    В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере о первопричинах конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину проявлением шизофрении.

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    4 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с требованием прекратить действие двусторонних соглашений об инвестициях между Россией и членами европейского блока.

    Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.

    Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.

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    4 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Литва выслала трех украинцев за шпионаж

    Литва депортировала трех граждан Украины за шпионаж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы депортировали трех граждан Украины, занимавшихся шпионской деятельностью в пользу иностранных государств.

    Литовский Департамент государственной безопасности объявил высланных украинцев лицами, представляющими угрозу национальной безопасности. В связи с этим выданные им разрешения на временное проживание были аннулированы, пишет ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что украинцы за денежное вознаграждение выполняли различные задания разведывательных служб недружественных стран. Время задержания и другие обстоятельства дела не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы ограничили получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу.

    В августе в Вильнюсе начался суд над двумя украинцами по делу о хищении 150 тыс. евро. А в июне спецслужбы Польши депортировали граждан Украины и Белоруссии за набор участников демонстраций против властей в Киеве.

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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

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    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

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    4 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Совбезе России заявили о втягивании Европой Армении в свою орбиту

    Совбез России: Европа втягивает Армению в свою орбиту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европа втягивает Армению в свою орбиту, она намерена использовать Украину и Молдавию до конца, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Евросоюз стремительно трансформируется в военно-политический блок, который демонстрирует агрессивное поведение и неспособность к договоренностям, цитирует Венедиктова ТАСС.

    По его словам, в Европе открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие годы. Эти заявления сопровождаются беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК, объемы которых сопоставимы лишь с периодом Второй мировой войны.

    Венедиктов добавил, что НАТО, вопреки обещаниям не расширяться на восток, поглотила Финляндию и Швецию. Оставшееся боеспособное население Украины рассматривается в Брюсселе как потенциальный «штрафной батальон» будущих европейских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель главы МИД России Александр Грушко обсудил европейскую проблематику с белорусским коллегой Игорем Секретой.

    В конце прошлого месяца помощник президента России Николай Патрушев сообщил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь большую войну в Европе.

    В сентябре в МИД России назвали показным интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией.

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    4 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Фицо пообещал предотвратить досрочные выборы в парламент Словакии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении приложить все усилия во избежание проведения досрочных парламентских выборов в стране из-за утраты правящей коалицией гарантированного большинства.

    Глава правительства подчеркнул, что намерен обеспечить стабильность политических процессов и провести голосование в плановый срок, пишет РИА «Новости».

    «Мы хотим быть гарантом того…, что со всеми процессами справимся так, чтобы парламентские выборы были в нормальный срок – 25 сентября», – заявил Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3.

    Он добавил, что теперь кабинету министров придется уделять больше внимания обсуждению законопроектов с отдельными депутатами. При этом парламентский клуб его партии сохраняет стабильность, тогда как клубы партнеров по коалиции покинули несколько человек.

    Во вторник депутат словацкого парламента Роман Малатинец сообщил о присоединении к бывшему министру окружающей среды Томашу Тарабе. Последний намерен объединить вокруг себя группу парламентариев.

    В результате правящая коалиция утратила гарантированное большинство: теперь ее поддерживают лишь 75 из 150 депутатов при необходимых 76 голосах для принятия законов. Срок полномочий действующего кабинета министров истекает осенью 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительственная делегация Словакии прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В сентябре правительство России ввело таможенные пошлины на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран за исключением Словакии и Венгрии. Летом власти Словакии одобрили ограничение доступа подростков к социальным сетям.

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    4 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Замсекретаря Совбеза РФ допустил участие чиновников ЕС в хищениях на Украине

    Замсекретаря СБ России Венедиктов допустил участие ЕС в коррупции на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов допустил участие чиновников Евросоюза в коррупционных схемах украинских властей по хищению выделяемых средств.

    Попустительство европейских доноров позволяет задаться вопросом о причастности Брюсселя к расхищению денег киевским режимом, цитирует Венедиктова РИА «Новости».

    «Насквозь коррумпированные киевские власти откровенно расхищают поступающие из Евросоюза средства и используют их по своему усмотрению при полном попустительстве самих доноров. В этой связи возникает законный вопрос: не участвуют ли сами европейские чиновники в коррупционных схемах украинских дельцов?» – заявил Венедиктов.

    Собственных средств европейским странам уже не хватает, в связи с чем они вынуждены наращивать долги, отметил замсекретаря Совбеза. Германия, Франция, Британия и другие доноры киевского режима столкнулись с увеличением дефицита бюджета, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Брюссель рассчитал привлечь дополнительные средства от Канады, Британии, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе с участием окружения Владимира Зеленского.

    В понедельник бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о разворовывании поставляемой западными странами гуманитарной помощи.

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    4 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз признал неспособность подготовиться к войне к 2030 году

    Euronews: ЕС сорвет план создания боеспособной армии из-за нехватки средств

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз не сможет достичь целей милитаризации к 2030 году, несмотря на рекордные инвестиции в 418 млрд евро в 2025 году, пишут европейские СМИ со ссылкой на проект программы Еврокомиссии.

    Евросоюзу пока не удалось превратить возросшие оборонные расходы в боеспособные вооруженные силы, способные к быстрому развертыванию, длительному ведению операций и эффективному взаимодействию, сообщает Euronews со ссылкой на проект рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год.

    Одной из ключевых проблем остается зависимость Европы от американских военных возможностей. Решение США сократить военное присутствие в Европе, включая вывод части стратегических средств обеспечения, дополнительно осложнило планы ЕС, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявил о необходимости создания собственных европейских возможностей, в частности военно-транспортной авиации и космической инфраструктуры. По оценке Euronews, развитие таких возможностей обойдется Европе еще в 500 млрд евро.

    Еврокомиссия намерена предложить создание нового европейского инструмента стратегического военного обеспечения для совместного развития военных возможностей государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    В сентябре депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ Евросоюза.

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    4 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Евросоюз запросил у союзников новые средства для Украины

    Politico: ЕС попросил союзников покрыть потребности Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель рассчитывает привлечь дополнительные средства от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева, который затребовал еще 70 млрд евро в 2027 году.

    Брюссель хочет, чтобы партнеры за пределами объединения внесли свой вклад в финансирование Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Украина заявила о потребности в дополнительных 70 млрд евро в 2027 году сверх уже согласованного кредита на 90 млрд евро.

    Между Евросоюзом и Канадой возникла путаница относительно назначения обещанных Оттавой 500 млн евро. Канадские власти представили эти средства как первоначальный взнос в европейскую кредитную программу. Однако в Брюсселе подчеркнули, что эти деньги предназначены для покрытия дополнительного дефицита украинского бюджета, а для участия в кредитной программе Канаде необходимо отдельно согласовать условия финансирования.

    В Еврокомиссии приветствовали решение Канады, но дали понять об ожидании дополнительных взносов от международных партнеров. Новое предложение по финансированию Украины планируется подготовить к саммиту 26 ноября, где будут обсуждаться долгосрочный бюджет объединения и потребности Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила одобрить выделение Украине 45 млрд евро в 2027 году.

    Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении выделить более 13,2 млрд долларов дополнительной помощи Киеву.

    В прошлом месяце премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о вероятном достижении совокупного объема финансовой поддержки Украины от Евросоюза отметки в 520 млрд евро к 2027 году.

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    4 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Туск посоветовал Европе защищать границы от мигрантов по примеру Польши

    Туск призвал «старую Европу» активнее защищать границы от нелегальных мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем призвал страны «старой Европы» активнее участвовать в защите европейских границ от нелегальной миграции.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы активнее защищать границы Евросоюза от проникновения нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    «В вопросе нелегальной миграции у нас также 100-процентно общие взгляды. Мы бы хотели, чтобы другие страны так называемой «старой Европы» основательно взялись за защиту европейской территории и европейских границ от нелегальной миграции», – заявил Туск журналистам.

    Он предложил союзникам в Евросоюзе брать пример с Польши. «Можно дискутировать о формах визовой политики и прочем, но, что касается нелегальной миграции, я бы хотел, чтобы вся Европа брала пример с польских действий, где мы однозначно, твердо, с уважением к человеческому достоинству, но непреклонно стоим на защите территории и границ», – заключил он.

    С середины 2021 года польские власти усилили охрану границ и пресекают попытки нелегалов проникнуть в страну. Варшава построила на границе с Белоруссией металлический забор длиной около 186 км и высотой 5,5 м с камерами и датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Дональд Туск заявил о подготовке ЕС противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока.

    Ранее в Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора на границе с Белоруссией. До этого Туск пригрозил ввести интенсивный контроль на границе с Германией из-за вывоза нелегальных мигрантов на польскую сторону.

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    4 ноября 2026, 16:05 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать результаты выборов в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия не будет комментировать последствия выборов в США, но продолжит рассматривать страну как важного союзника.

    Еврокомиссия не будет комментировать последствия выборов в США, но продолжит рассматривать страну как важного союзника. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, передает ТАСС

    «Еврокомиссия не комментирует результаты выборов в США, мы уважаем демократическую волю граждан США, выраженную на выборах. Мы считаем США нашим близким партнером и союзником», – заявил Шефчович.

    По словам еврокомиссара, то, как будут развиваться внутренние события в Соединенных Штатах, полностью зависит от американского Конгресса. На данный момент заявление Шефчовича остается единственной официальной реакцией со стороны Еврокомиссии по итогам выборов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Дональда Трампа после американских выборов.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Пекина укреплять взаимодействие с Вашингтоном. А британская The Daily Mail сообщила о мрачной атмосфере в Белом доме после потери Республиканской партией контроля над Конгрессом.

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    4 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    В бундестаге признали отсутствие в Евросоюзе единой позиции по России

    Глава комитета бундестага: ЕС далек от единой позиции по переговорам с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз пока далек от способности выступать единым фронтом во внешней политике, особенно в вопросе переговоров с Россией, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.

    «Что касается единого голоса во внешней политике – да, до этого нам еще очень далеко. И в ближневосточном конфликте, и в вопросе о том, как вести переговоры с Россией», – заявил он в эфире телеканалу Welt.

    По его словам, Европе следует снижать зависимость от Вашингтона и укреплять свою обороноспособность вне зависимости от итогов промежуточных выборов в США. Лашет отметил, что Дональд Трамп сохранит влияние на внешнюю политику, включая возможность сокращать помощь Украине и накладывать вето на поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Лашет также сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским, который «готовится к тому, что Украина должна будет самостоятельно, совместно с европейцами, вносить свой вклад». По его словам, Зеленский рассчитывает на поддержку американцев и возлагает надежды на переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, где также будут присутствовать представители США.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию и шаги к мирному урегулированию. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Во вторник европейские страны запланировали проведение военных учений в Польше.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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