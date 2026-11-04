Путин вручил госнаграды в День народного единства

Президент Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».
В 2026 году премия за вклад в укрепление единства российской нации была присуждена Ивану Есину, управляющему директору Фонда гуманитарных проектов.
Ранее Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России и подчеркнул, что этот год не должен завершаться 31 декабря. Он дал поручение правительству и администрации президента подготовить предложения по дальнейшей работе и форматам будущих мероприятий в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о роли сплоченности людей разных национальностей в прекращении смуты и восстановлении государственности.
Президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.
Также Владимир Путин на Красной площади пообщался с представителями религиозных конфессий.