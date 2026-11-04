Песков назвал сроки решения по Десятилетию единства народов

Кремль отложил решение об объявлении Десятилетия единства народов в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вопрос о проведении Десятилетия единства народов требует предварительного сопоставления с уже утвержденными планами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что нужно сопоставить, какие годы запланированы, в планах, вот это будет сделано, и потом будет принято решение», – сказал Песков.

Во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям президента Владимира Путина попросили объявить в стране Десятилетие единства народов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям назвал культурное многообразие фактором силы народов России.

Там же Путин заявил о необходимости продолжения лучших проектов Года единства народов России в последующие годы и отметил заметный рост интереса к изучению национальных языков в стране.