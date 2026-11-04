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    4 ноября 2026, 17:07 • Новости дня

    В Сербии призвали заключить с Россией многолетний газовый контракт

    В Сербии заявили о необходимости долгосрочного газового договора с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    Сербии следует выработать стабильное решение для национальной энергетической системы после истечения срока действующего газового соглашения 31 декабря, цитирует Радивоевича ТАСС.

    «Практика краткосрочных продлений не обеспечивает достаточной предсказуемости для государства, экономики и энергетической системы. Целью должна стать выработка более долгосрочного и стабильного решения. Необходимо стремиться к заключению многолетнего соглашения, например рассчитанного на три года, в котором будут четко определены объемы, цены, графики поставок», – заявил кандидат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продолжении поставок российского газа в Сербию после прошедших парламентских выборов.

    Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик пообещал поднять вопрос строительства трубопровода для поставок газа из России через территорию Сербии.

    В сентябре договор на поставки российского природного газа продлили еще на три месяца на прежних условиях.

    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    2 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост цен на энергоносители в Европе может привести к усилению призывов вернуться к дешевому российскому газу, заявил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

    Савицкас отметил, что без четкого плана помощи странам и правительствам ЕС в управлении растущими ценами на энергию «альтернативы станут звучать громче». Европа должна избавляться от зависимостей путем инвестиций в собственную энергетику, а не возвращаться к источникам, создающим политические проблемы, передает издание Rapporteur.

    Министр напомнил, что с 1 января вступает в силу запрет ЕС на импорт морского российского газа, и выразил опасение нового шока от счетов за электроэнергию. В 2026 году Россия поставила более 10% потребляемого в блоке газа.

    Кроме того, Савицкас подчеркнул, что Литва, которая в следующем году возглавит Совет ЕС, намерена вернуть на повестку дня вопрос о запрете поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%. На прошлой неделе спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров.

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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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    3 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали до тысячи долларов

    Цена газа на бирже в Европе упала до тысячи долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Биржевые цены на природный газ в Европе в ходе торгов во вторник рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне консультаций Ирана и США.

    Снижение стоимости топлива произошло впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Вашингтона и Тегерана, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до 1004 долларов за тысячу кубометров, или 86,75 евро за мегаватт-час. Снижение в моменте превышало 9%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до 1010 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост биржевых цен на газ в Европе замедлился до 1116 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник стоимость топлива опустилась до 1100 долларов на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    2 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Цена газа в Европе упала до 1100 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 октября на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Цена фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до уровня около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт ч, передает ТАСС. Снижение в моменте превышало 3%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м или около 95,255 евро за МВт-ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал рост стоимости газа в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

    На прошлой неделе европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    3 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост

    Цена газа на бирже в Европе достигла 1116 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник днем рост биржевых цен на природный газ в Европе несколько замедлился, показатель составил 1116 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% и составила 1116 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На последних торгах октября показатель достигал 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года средние цены превысили 600 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а по итогам октября достигли 1005 долларов.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ Евросоюза в сентябре оставалась на рекордном минимуме с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала возможное сокращение запасов газа до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту после снижения. В этот же день страны региона установили рекорды по отбору топлива из подземных хранилищ в начале отопительного сезона.

    В понедельник стоимость газа на бирже опускалась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    1 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    «Студенческий список» потребовал установить виновных в трагедии в Нови-Саде

    Петрович: «Студенческий список» требует выявить виновных в трагедии в Нови-Саде

    Tекст: Антон Антонов

    Победившее на выборах в Скупщину (парламент) Сербии движение «Студенческий список» потребовало установить виновных в обрушении навеса на городском вокзале в Нови-Саде, заявила кандидат в депутаты движения Таня Петрович.

    Во втором по величине городе Сербии Нови-Саде в воскресенье прошло мемориальное собрание в честь второй годовщины обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале. В акции приняли участие несколько тысяч сторонников победившего на парламентских выборах движения «Студенческий список» и горожан, мероприятие прошло мирно, передает РИА «Новости».

    «Это уже второй год невыясненных отношений с властями. Почему этот навес за моей спиной обрушился и убил 16 человек, из-за которых мы сегодня собрались, чтобы граждане Сербии отдали почести погибшим и этого никогда не повторилось? Мы хотим, как и все с самого начала, установления ответственности, чтобы эти души покоились с миром», – сказала Петрович.

    По делу о реконструкции вокзала и обрушении навеса расследования ведут Высшая прокуратура в Белграде, прокуратура по делам организованной преступности в Белграде и Высшая прокуратура в Нови-Саде. Предварительные судебные заседания пока не назначены, среди самых известных подозреваемых называются бывший министр транспорта, строительства и инфраструктуры Горан Весич и экс-директор предприятия «Инфраструктура железных дорог Сербии» Елена Танаскович.

    Во время кампании к парламентским выборам 25 октября движение «Студенческий список» опубликовало требование обнародовать всю документацию по ремонту вокзала в Нови-Саде, снять с должностей и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в трагедии и в нападениях на студентов во время последующих протестов. Движение также настаивает на увеличении бюджетных расходов на высшее образование на 20% и проведении независимого расследования инцидентов на массовом студенческом протесте 15 марта 2025 года в Белграде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Высший суд в Нови-Саде освободил от обвинений Весича и ряд чиновников по делу об обрушении на железнодорожном вокзале.

    Правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку».

    Народный банк Сербии (НБС) принял решение об отзыве лицензии у Alta banka, который считается близким к окружению Вучича.

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    3 ноября 2026, 16:53 • Новости дня
    Суд в Белграде признал банкротом лишенный лицензии сербский банк ALTA

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коммерческий суд в Белграде постановил начать процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA и назначил Агентство по страхованию вкладов республики временным управляющим.

    Коммерческий суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства ранее лишенного лицензии сербского банка ALTA, передает ТАСС.

    Совет директоров Агентства по страхованию вкладов выбрал Почтовый сберегательный банк для выплаты застрахованных сумм клиентам кредитной организации. Информацию о дате начала выплат ведомство опубликует к 6 ноября, после чего в течение семи рабочих дней должны начаться перечисления средств.

    Согласно законодательству Сербии, вклады физических лиц, включая граждан других стран, застрахованы государством на сумму до 50 тыс. евро в одном банке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Сербии задержали владельца банка ALTA Давора Мацуру.

    В субботу Народный банк Сербии отозвал лицензию у этой кредитной организации.

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    3 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ в начале зимы

    Отбор газа из хранилищ Европы на 68% превысил средний показатель за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Спустя пять дней после достижения пика заполнения ПХГ суммарный отбор на 68% превысил средний показатель за предыдущие пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на GIE. В конце октября и начале ноября были установлены рекордные суточные значения отбора.

    На 1 ноября ПХГ Европы были заполнены на 74,56%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В хранилищах находится около 81,6 млрд куб. м газа.

    Еврокомиссия требует заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году Европа смогла закачать в ПХГ лишь 51 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    Глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал возможный рост цен на газ зимой до 2,5 тыс. долларов.

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    3 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе утром во вторник вернулись к росту после снижения днем ранее, поднимаясь на 2,5% и превышая 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1094,4 доллара. По состоянию на 10:20 мск показатель составлял 1125,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1097,7 доллара за тысячу кубометров.

    В ходе торгов в понедельник цены падали в моменте на 10%.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. В октябре средние биржевые цены на газ выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на бирже в Европе упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Биржевые цены на газ 2 ноября снизились более чем на 3% – до 1160,1 доллара за тысячу кубометров.

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