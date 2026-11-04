Венгрия рассекретила архивы госбезопасности времен социализма

Правительство Венгрии рассекретило архивы службы госбезопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оцифрованные материалы о деятельности спецслужб Венгрии, ее сотрудниках и агентах опубликованы и выложены на специальном сайте, пишет ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, премьер-министр страны Петер Мадьяр отметил, что документы касаются 60 тыс. сотрудников секретной полиции, которые более 40 лет вели политическую слежку за соотечественниками.

«Построить демократическую, эффективно функционирующую и свободную Венгрию невозможно без раскрытия прошлого, связанного с органами госбезопасности», – заявил Мадьяр.

По его словам, партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» экс-премьера Виктора Орбана 25 раз блокировала рассекречивание этих архивов, опасаясь морального ущерба для общества. Однако известно, что сам Орбан в студенческие годы находился под наблюдением спецслужб и отказался стать осведомителем.

Мадьяр добавил, что вторая часть документов появится в свободном доступе до конца февраля 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил бывшего главу правительства Виктора Орбана в подготовке государственного переворота.

В апреле политик сообщил о планах изучить законность приватизации госсобственности в период премьерства Орбана. В 2025 году Орбан сообщил о поддержке украинской разведкой венгерской оппозиции.