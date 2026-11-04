  • Новость часаПутин вручил госнаграды в День народного единства
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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    4 ноября 2026, 16:32 • Новости дня

    Путин: Культуры народов России за века проросли друг в друга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия исторически развивалась во взаимодействии народов и их обычаев, культуры которых за века «проросли друг в друга», заявил президент Владимир Путин.

    Народы России за века своего взаимодействия «проросли» друг в друга своей культурой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международной недели «Народы России», передает ТАСС.

    «Россия исторически развивалась во взаимодействии народов и этносов, языков и их обычаев. Мы не просто сплотились за века и эпохи, можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга», – заявил Путин.

    По его словам, душа народа отражается в тысячелетней истории, ратной летописи и великих свершениях. Предки и соотечественники разных национальностей стали известны миру как великие первопроходцы, воины, артисты и ученые.

    «Поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение», – указал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о сплоченности людей разных национальностей как основе Дня народного единства.

    На пленарной сессии Международной недели «Народы России» глава государства назвал русский народ и язык основой государственности России и заявил о восприятии в мире самобытного искусства всех народов России как русского.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    4 ноября 2026, 05:03 • Новости дня
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию для участия в мероприятиях ко Дню народного единства и проверки готовности медицинских учреждений, сообщили в верхней палате парламента.

    Матвиенко посетит первый в Дальневосточном федеральном округе филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех», предназначенный для высокотехнологичного протезирования и медицинской реабилитации ветеранов спецоперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

    Также она осмотрит новое приемное отделение Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова и ознакомится с работой лечебно-реабилитационного центра восточной медицины. Матвиенко пообщается с врачами и ветеранами СВО, занимающимися адаптивным спортом.

    Кроме того, председатель Совфеда встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым для обсуждения вопросов социально-экономического развития региона и функционирования территории опережающего развития.

    В рамках визита Матвиенко посетит Русский драматический театр имени Бестужева и выступит на торжественном собрании общественности в честь Дня народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Матвиенко 1 ноября прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации. В начале октября Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Туркмению для участия в мероприятиях СНГ. Она также заявила после выборов о неспособности Запада расколоть российское общество.

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    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Восьмилетний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.

    «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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    4 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Следователи нашли паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    СК: Паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых остались дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Паспорта семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге больше года назад, были найдены у них дома, сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

    В машине, на которой семья приехала в поход, обнаружили 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой, передает РИА «Новости».

    «Дома были обнаружены паспорта, загранпаспорта и свидетельство о рождении ребенка. А в машине были найдены 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой», – рассказала следователь.

    Сырымбетова добавила, что сигнал телефонов семейства последний раз был зафиксирован в день их исчезновения спустя два часа после выхода в поход. По ее словам, семья могла дойти до уровня, где телефон начинает регистрироваться в сети. Идти они могли в направлении любой из двух скал – Мальвинки или Буратинки.

    «В 11 часов утра они вышли (в поход), где-то в 13:20-13:30 телефон начинает взаимодействовать с базовыми станциями», – сообщила она.

    Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь – пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник следователи не нашли следов семьи Усольцевых в охотничьих избах в красноярской тайге. Сырымбетова исключила побег семьи Усольцевых на вертолете, но заявила о возможном пребывании тел членов семьи Усольцевых в разных местах.

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    4 ноября 2026, 03:06 • Новости дня
    Медведь в Томской области забрался в дом, наелся и уснул на диване

    Медведь в Томской области забрался в жилой дом и уснул на диване

    Медведь в Томской области забрался в дом, наелся и уснул на диване
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поселке Неготка Томской области медведь забрался в жилой дом, сломал холодильник, съел продукты и уснул на диване, рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

    Инцидент произошел в конце прошлой недели, пока хозяйка была в отъезде, передает РИА «Новости».

    «Хозяйки не было: она в отъезде. И просто медведь залез в жилой дом. Он все там вывернул, окно выставил и все разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашел. Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван», – рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

    По ее словам, утром, когда родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек, услышали храп и обнаружили медведя спящим на диване.

    Мужчины из поселка ликвидировали животное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Томской области родственники обнаружили растерзанные останки 55-летнего охотника. Местные жители ликвидировали хищника.

    В октябре медведь проник в таежный домик-вагон главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова и разрушил все внутри.

    Новосибирская пенсионерка перепутала медведя с теленком и открыла ему окно.

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    4 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец»

    Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский экстремистский ресурс «Миротворец», публикующий персональные данные неугодных Киеву лиц, функционирует с использованием инфраструктуры западных провайдеров, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский.

    «По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

    В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

    Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца».  Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

    Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».

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    4 ноября 2026, 01:16 • Новости дня
    МИД потребовал от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене

    МИД потребовал от Норвегии соблюдать договор о Шпицбергене

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена и потребовал обеспечить свободу доступа на Шпицберген, который затруднен из-за ареста российского судна «Профессор Молчанов».

    В российском МИД потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц, сообщает МИД России.

    Доступ на Шпицберген в настоящее время существенно затруднен из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

    В МИД подчеркнули, что из-за введенных Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые привели к прекращению авиасообщения между Россией и архипелагом, это транспортное средство оставалось единственным способом прямой доставки сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Свенунгсену в связи с арестами российского имущества.

    В октябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене делом окружного суда.

    Тогда же российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение судна.

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    4 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    МИД сохранил предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи

    МИД: Предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи остается в силе

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия сохраняет в силе предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи из-за нарушений со стороны США, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    По словам дипломата, главное в этом вопросе – добиваться от страны-хозяйки соблюдения международных обязательств. При этом озвученное ранее предложение министра иностранных дел Сергея Лаврова о переносе штаб-квартиры остается актуальным, передает ТАСС.

    Логвинов отметил, что перенос теоретически возможен, и многие государства-члены имеют претензии к США. Однако реальная перспектива выдвижения такой инициативы сейчас не просматривается.

    Он пояснил, что новая локация должна соответствовать многим параметрам: инфраструктуре, транспортной доступности и безопасности. Кроме того, перенос потребует огромных финансовых затрат, на которые вряд ли кто-либо пойдет в текущих условиях.

    «Так что в необоснованном «переселении народов», думаю, никто не заинтересован», – сказал он.

    Дипломат напомнил, что в 1946 году в Лондоне сторонники размещения штаб-квартиры в США победили с перевесом лишь в семь голосов из 50 делегаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Логвинов выразил надежду на избавление секретариата ООН от диктата западных стран после выборов нового генсекретаря. Куба обвинила США в нарушении правил использования помещений ООН.

    В 2025 году Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.


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    4 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Беженец из Константиновки рассказал о пытках в плену ВСУ

    Беженец из Константиновки рассказал о пытках за пророссийские взгляды

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные похитили жителя Константиновки до освобождения города и подвергали его пыткам током за пророссийские взгляды, рассказал пострадавший.

    Мужчина был похищен в 2023 году. По его словам, причиной похищения стали пророссийские высказывания и российское происхождение, хотя он жил на Украине десятки лет, передает РИА «Новости».

    «Меня подхватили, мешок на голову, кинули в машину. Приволокли, наручники с ног сняли, на наручники на руках повесили. На мизинец – электрод, на живот – электрод, ногами еле до пола доставал», – рассказал беженец.

    Он добавил, что похитители были вооружены автоматами и говорили по-украински. Пытки продолжались около суток, чередуясь с избиениями и обливаниями водой. После этого мужчину выбросили из машины с мешком на голове.

    Константиновка, расположенная в ДНР в 55 км от Донецка, до начала боевых действий насчитывала около 80 тыс. жителей и была важным промышленным и транспортным центром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беженец Сергей Ширедков сообщил о мобилизации жителей Константиновки в ВСУ под видом эвакуации. Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом из-за Зеленского.

    В сентябре житель города Николай Терзи рассказал о бегстве украинских военкомов из Константиновки весной 2025 года.

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    4 ноября 2026, 01:52 • Новости дня
    Склад Ozon в Адыгейске загорелся после атаки дрона

    Ozon: Склад маркетплейса в Адыгейске загорелся после атаки БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Логистический центр маркетплейса Ozon в Адыгейске подвергся атаке дрона, в результате чего начался пожар, сообщили в компании.

    «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал», - сообщает Telegram-канал Ozon.

    Там добавили, что возникло возгорание и на месте работают экстренные службы.

    Товары, размещенные в атакованном комплексе, будут скрыты с витрины маркетплейса. Заказы, которые невозможно доставить с других объектов, компания отменит.

    Прием поставок от продавцов в логистическом центре приостановлен, товары в пути перенаправляются на другие склады. Покупатели могут продолжать оформлять заказы, их сборка и доставка будут осуществляться из других логистических комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Ozon сообщили об убытках в размере 30,1 млрд рублей в результате ударов дронов по логистическим объектам. В октябре логистический центр Ozon в Петербурге подвергся ночной атаке, а в сентябре беспилотник атаковал логистический центр маркетплейса в Саратове.

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    4 ноября 2026, 00:31 • Новости дня
    Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении детского пособия

    В России предложили учитывать обороты по счетам для детского пособия

    Tекст: Катерина Туманова

    С 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия на детей в России планируют учитывать обороты семей по банковским счетам, которые не должны превышать двукратную сумму общего годового дохода, сообщили в пресс-службе Министерства труда.

    Проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте нормативных правовых актов. Новые нормы начнут действовать с учетом поправок в федеральное законодательство, принятых в первом чтении, сообщили в Минтруда.

    «С 1 апреля 2027 года для назначения единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам. Соответствующая редакция правил назначения единого пособия представлена на общественное обсуждение. Эти изменения вносятся с учетом поправок в федеральное законодательство, принятых в первом чтении», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что с начала 2027 года до 1 апреля эти данные будут собирать в аналитических целях. С 1 апреля результаты оценки начнут влиять на назначение выплат. Подобный механизм уже работает в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

    «Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. То есть речь идет о сумме, до 200% превышающей все поступления в адрес семьи – зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и иные виды доходов и выплат. Если общий объем поступлений на счета семьи меньше этой величины, то пособие будет назначено», – пояснили в Минтруда.

    Учитываться будут переводы между родственниками, кредитные средства, налоговые вычеты и документально подтвержденные доходы от продажи имущества, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сохранил график выплаты детских пособий в ноябре.

    Глава Минтруда Котяков сообщил об увеличении максимальной суммы пособия по уходу за ребенком до 95,5 тыс. рублей.

    Эксперты "Мошеловки" предупредили о мошенниках, которые придумали схему обмана с детскими пособиями.

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