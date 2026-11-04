Путин назвал многообразие культур конкурентным преимуществом России

Tекст: Тимур Шайдуллин

В многообразии России ее сила и большое конкурентное преимущество. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России», передает РИА «Новости».

«И вновь хочу повторить, в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние», – сказал глава государства.

Межнациональным отношениям в стране, по его словам, всегда уделялось особое внимание, поскольку это «очень чувствительная, очень тонкая» сфера.

Путин также отметил, что Россия исторически развивалась во взаимодействии народов, этносов, языков и обычаев. «Мы не просто сплотились за века и эпохи, можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга», – добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе России.

Накануне он сообщил об усилении народов страны культурным многообразием и заявил о необходимости продолжения лучших проектов Года единства народов.