Путин напомнил об истоках Дня народного единства

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы с гордостью обращаемся к истокам этого праздника, когда люди разных национальностей и вероисповеданий положили конец междоусобицам и внутренней смуте, восстановили государственность и законную власть», – заявил глава государства на пленарном заседании международной недели «Народы России».

По его словам, в ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на нижегородской земле пришли простые люди разных национальностей. Именно они совершили подвиг спасения Отечества и изгнали интервентов из Кремля, передает РИА «Новости».

«И с тех пор в судьбе России сплоченность всех ее народов всегда играла и играет до сих пор ключевую роль», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе России.

Президент поздравил граждан страны с праздником.