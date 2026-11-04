Путин назвал искусство народов России русским для всего мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России» заявил, что самобытное искусство всех проживающих в стране народов воспринимается в мире как русское.

«Самобытное искусство всех народов нашей страны, для всего мира оно тоже русское», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Международная неделя «Народы России», направленная на укрепление единства граждан, проходит по всей стране со 2 по 8 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.

Во вторник глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям назвал культурное многообразие силой народов страны и выступил за продолжение лучших проектов Года единства народов России.