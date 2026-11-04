Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе России

Путин заявил о ключевой роли сплоченности народов в судьбе России

Tекст: Вера Басилая

«В ополчение Минина и Пожарского, собранное на легендарной Нижегородской земле, пришли простые люди, причем люди самых разных национальностей. Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля. И с тех пор в судьбе России сплоченность всех ее народов всегда играла и играет до сих пор ключевую роль», – цитирует Путина РИА «Новости».

День народного единства отмечается в России 4 ноября, в 2026 году праздник выпал на среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.

До этого Владимир Путин заявил о силе культурного многообразия народов России.

Владимир Путин призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России в последующие годы.