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    4 ноября 2026, 15:47 • Новости дня

    В Москве простились с бэк-вокалистом «Любэ» Тарасовым

    В Москве прошло прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым прошло в среду, оно состоялось в храме Космы и Дамиана в Москве.

    Проститься с Тарасовым пришли его близкие, друзья и коллеги, передает ТАСС.

    На входе в храм стоял портрет вокалиста и венок из белых лилий. Тарасова похоронят на Рублевском кладбище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер коллектива Николай Расторгуев сообщил, что Тарасов боролся с онкологией. Бэк-вокалист ушел из жизни в возрасте 64 лет. В январе скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов.

    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    1 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ обнаружили поисковые запросы о терактах у подростка в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    У подростка, задержанного в Москве после получения от США информации о подготовке теракта в Царицыно, обнаружили балаклаву и предмет, похожий на оружие, также он искал данные о массовых убийствах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    У несовершеннолетнего россиянина, задержанного после получения от США информации о подготовке теракта в московском районе Царицыно, обнаружили поисковые запросы о массовых убийствах и других насильственных акциях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    В средствах связи подростка правоохранительные органы нашли аккаунт в TikTok, с которого он публиковал угрозы. Кроме того, выяснилось, что задержанный был подписан на неонацистский канал.

    По месту жительства подозреваемого изъяли балаклаву и предмет, похожий на оружие. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек демонстрировал эти вещи на своих фотографиях в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего теракт в Царицыно.

    В тот же день ведомство проверило информацию США о подготовке теракта в музее.

    В субботу ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

    Работу курантов на Спасской башне Кремля решили приостановить на десять дней

    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главные часы России на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    Механизм остановят в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентных работ. Возобновление работы курантов запланировано на 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

    Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года и считаются самыми древними действующими механическими часами в Европе. Они занимают три этажа башни, а их общий вес составляет около 25 т. Точность хода механизма обеспечивается маятником весом 32 кг.

    В последний раз куранты останавливали в 2020 году для замены части колоколов. До этого масштабные реставрационные работы проводились в 2014 году, однако тогда перезвон транслировался в записи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве решили начать масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

    Также специалисты начали подбирать особые составы для спасения уцелевших после пожара фрагментов севастопольской панорамы.

    Кроме того, сильный ветер повредил стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    1 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    «Почта России» выставила на торги историческое здание Главпочтамта в Москве

    Здание московского Главпочтамта выставили на аукцион за 7,7 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальная стоимость исторического комплекса столичного Главпочтамта на Мясницкой улице, который «Почта России» выставила на аукцион, составила 7,7 млрд рублей.

    Информация о продаже объектов недвижимого имущества опубликована на сайте «ГИС Торги», передает ТАСС.

    В состав лота вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тыс. кв. м в главном здании почтамта, а также 19 строений на площади 5,9 тыс. кв. м на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре.

    Комплекс Главпочтамта входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Охранный статус зданий может наложить определенные ограничения на их использование или возможную перестройку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале эксперты отметили опережение рублевых вкладов и недвижимости по уровню прибыли инвестициями в золото.

    В начале года Федеральная служба судебных приставов сообщила о передаче Минобороны на нужды спецоперации почти 1 млн единиц имущества должников.

    В прошлом году 35% победителей лотерей в России назвали покупку или ремонт недвижимости главной статьей расходов призовых денег.

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    3 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Три самолета, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над Литвой и Польшей и полетели обратно из-за ограничений, действующих в московском аэропорту», – сообщил источник ТАСС.

    Самолеты должны приземлиться в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

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    2 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Спрятанное в пакет тело мужчины нашли в Новой Москве

    СК: В Новой Москве обнаружили тело пропавшего мужчины в полиэтиленовом пакете

    Tекст: Дарья Григоренко

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщили в пресс-службе столичного СК.

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщило столичное управление Следственного комитета России в Max.

    По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге столицы. Следователи предполагают, что смертельные травмы ему мог нанести знакомый.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве суд заключил под стражу мужчину за убийство бывшей супруги и сокрытие ее тела.

    Во вторник столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве сожительницы и попытке спрятать тело в Московской области.

    В марте прошлого года в Новой Москве задержали мужчину за убийство из травматического оружия.

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    2 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве

    Синоптик Паршина: Первая гололедица ожидается в Московском регионе 3 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве и Московской области во вторник ожидается первая в этом сезоне гололедица, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Третьего ноября будет первая в этом сезоне гололедица в отдельных районах Москвы и области, кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. И так, днем 3 ноября температура воздуха составит всего плюс два-четыре градуса», – рассказала Паршина РИА «Новости».

    Она отметила, что до этого в Москве уже было холодно, температура опускалась ниже нуля, но из-за отсутствия осадков гололедицы не возникало.

    Сочетание осадков и похолодания приведет к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах, добавила синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр спрогнозировал установление временного снежного покрова в Москве 4 ноября.

    В пятницу октябрь в столице назвали одним из пяти самых теплых в истории.

    В тот же день синоптики сообщили о легком понижении температуры в городе на выходных.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    2 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    ПВО уничтожила восемь летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву», – заявил глава города в «Максе».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг оказалась одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг ПВО сбила большую часть из 613 направлявшихся в сторону Московского региона дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 ноября 2026, 19:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег и около нуля градусов предстоящей ночью

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается прирост снежного покрова до 0,5 см, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ночью в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, количество осадков может составить 1-2 мм, а прирост снега – до 0,5 см», – заявил собеседник ТАСС.

    Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве ночью от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр России спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве и Подмосковье.

    В субботу ведомство сообщило об установлении временного снежного покрова в столице.

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    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

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    3 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Суд оштрафовал музыкальный сервис FreshTunes за пропаганду ЛГБТ

    Платформа FreshTunes получила штраф за пропаганду ЛГБТ в загруженных песнях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 2,5 млн рублей платформе цифровой дистрибуции музыки FreshTunes за распространение песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes на 2,5 млн рублей за публикацию песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС.

    Причиной административного наказания стало распространение платформой композиций исполнителей SHIIANOV и BLIZDEC. Представитель компании полностью признал вину в ходе судебного заседания.

    Он отметил готовность сервиса предотвращать подобные инциденты в будущем. Платформа уже открыла вакансию специалиста для проверки загружаемых произведений на соответствие российскому законодательству.

    FreshTunes позволяет независимым артистам и лейблам бесплатно загружать музыку на стриминговые площадки. Сервис основан российским предпринимателем Николаем Окороковым в 2016 году и имеет офисы в Москве, Дубае и Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский городской суд утвердил штраф для американской компании Roblox Corporation в деле о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу издания «Такие дела» в связи с распространением ЛГБТ-контента.

    Американскую компанию Character Technologies наказали штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

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    3 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро мужчину с отверткой

    В московском метро полиция задержала угрожавшего пассажирам отверткой мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице правоохранители задержали злоумышленника, который размахивал отверткой в вагоне поезда Московского метрополитена и угрожал пассажирам физической расправой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Мужчина 1978 года рождения вел себя агрессивно в вагоне электропоезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского», создавая угрозу жизни и здоровью окружающих, сказал Васенин ТАСС.

    «Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту проживания в г. Апрелевка Московской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – добавил собеседник.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нанесение пассажиру метро в Москве ударов кулаком и канцелярским ножом.

    В начале того же месяца 18-летнему местному жителю назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    В сентябре суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции «Пушкинская».

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    3 ноября 2026, 07:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летело 493 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону Московского региона за ночь летели почти 500 беспилотников, из которых 187 были нейтрализованы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В период с 20.30 мск понедельника до 07.30 мск вторника в направлении столичного региона было зафиксировано 493 беспилотных летательных аппарата, указал градоначальник в Max.

    Мэр отметил, что большая часть дронов была ликвидирована системами противовоздушной обороны Минобороны на дальних рубежах.

    При этом 187 аппаратов удалось нейтрализовать непосредственно на подлете к Москве.

    До этого Собянин сообщал о 13 уничтоженных дронах на подлете к городу. Еще раньше мэр заявлял об уничтожении 84 направлявшихся к Москве дронов. В понедельник средства ПВО ликвидировали восемь летевших в сторону города беспилотников.

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