Путин назвал сотрудничество традиционных религий важным элементом жизни России

Tекст: Вера Басилая

В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, после чего поздравил представителей конфессий с праздником, передает РИА «Новости».

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин рассказал Путину о мероприятиях на полях саммита Россия – Африка. Он обратил внимание на то, что зарубежные гости поразились уровню сотрудничества традиционных религий в стране.

«Это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечают», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.

Представители африканских стран во время саммита Россия – Африка удивились религиозному миру и согласию в России.

Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».