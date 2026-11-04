Греф подготовил доклад Путину об ИИ для обработки обращений граждан

Кремль: Греф расскажет Путину о применении ИИ для обработки обращений граждан

Tекст: Тимур Шайдуллин

В четверг глава государства проведет совещание с кабинетом министров. Там председатель правления Сбербанка Герман Греф представит доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу над обращениями граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Применение новых технологий включает в себя масштабное совершенствование системы подготовки к прямой линии президента в текущем году. Использование нейросетей должно существенно оптимизировать анализ поступающих от населения сообщений и повысить эффективность обратной связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно о планах президента России Владимира Путина обсудить с членами правительства промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

В прошлом месяце Герман Греф заявил о необходимости радикальных изменений роли государства из-за развития искусственного интеллекта.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об использовании нейросетей для сбора и обработки вопросов к российскому лидеру.