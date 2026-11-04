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    4 ноября 2026, 15:15 • Новости дня

    Путин оценил конкурс чтецов Корана из стран Африки в России

    Путин назвал своевременным прошедший в России конкурс чтецов Корана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с религиозными деятелями в Москве назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.

    Глава государства обсудил прошедшие состязания с представителем российских мусульман у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за это мероприятие, потому что, мне кажется, оно очень хорошо прошло», – отметил Путин.

    «Такое красивое, своевременное – очень здорово. Я смотрел, мы же освещали», – добавил глава государства.

    XXVI Московский международный конкурс чтецов Корана – Премия стран Африки состоялся в октябре в дни саммита Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России.

    В четверг Путин отметил объединяющие представителей православия и ислама общие моральные ценности.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Восьмилетний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.

    «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    3 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Камбоджей о передаче осужденных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Камбоджей о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, передает РИА «Новости». В пояснительной записке указано, что проект федерального закона предлагает ратифицировать договор между Россией и Камбоджей, подписанный в Казани 18 июня 2026 года. Соглашение предусматривает широкое содействие сторон в вопросе передачи осужденных в соответствии с национальным законодательством.

    Договор устанавливает, что осужденный к лишению свободы может быть передан другой стороне для отбывания наказания. После передачи лицо не может быть вновь привлечено к ответственности в принимающей стране за те же деяния, за которые было осуждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    В июне президент России Владимир Путин отметил вклад Советского Союза в развитие инфраструктуры и становление независимости Камбоджи.

    В мае в Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России по подозрению в кибермошенничестве.

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    4 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

    Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

    В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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    3 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин поздравил стрелка Аристархова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе.

    Глава государства отметил вклад победителя первенства в развитие и популяризацию стрелкового спорта в России. «Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников, стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    В прошлом месяце глава государства поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

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    3 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин заявил об улучшении мнения россиян о ситуации в межнациональной сфере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доля граждан России, которые положительно оценивают межнациональные отношения в стране, увеличилась почти в три раза, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Отношение в обществе к различным вопросам подобного рода, которые мы с вами обсуждаем и которые в центре нашего Совета находятся, принципиально изменилось в благоприятную сторону», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Суммарная доля тех, кто оценивает ситуацию как конфликтную, снизилась в 2,1 раза, тогда как доля благожелательных оценок возросла в 2,8 раза, подчеркнул он со ссылкой на недавние исследования.

    Президент отметил, что социальное самочувствие сместилось от напряженности к нейтральности с тенденцией к позитиву. В условиях боевых действий люди забывают о религиозных или национальных различиях и вместе работают над общей задачей, поддерживая друг друга, что ведет к сплочению общества.

    При этом он указал, что в сфере межнациональных отношений сохраняется «сегмент напряженности», поэтому работу в этом направлении необходимо продолжать постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин призвал местные власти вовремя реагировать на риски в сфере межнациональных отношений.

    Он назвал базовые ценности, включая заботу о семье и Родине, одинаковыми для всех людей.

    Летом президент Владимир Путин заявил о внутренней сплоченности многонационального народа в ответ на исторические испытания и агрессивное внешнее давление.

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    4 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Вместе с Владимиром Путиным в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

    В церемонии возложения также участвовали верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

    Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», члены общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем народного единства.

    В среду президент Южной Осетии Марат Камболов поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

    Президент Абхазии Бадра Гунба также направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.

    Президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин поздравил религиозных деятелей с праздником после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает РИА «Новости».

    В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

     В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Президент Абхазии поздравил Путина с Днем народного единства

    Президент Абхазии Гунба поздравил Путина с Днем народного единства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.

    «Этот праздник символизирует сплоченность российского общества, силу национального единства, преемственность исторических традиций и общую ответственность за судьбу отечества», – передает ТАСС слова Гунбы со ссылкой на его пресс-службу.

    Гунба отметил, что многовековая история России доказывает важность единства народов и сохранения духовных ценностей для величия государства. Он подчеркнул, что Россия сегодня укрепляет свой потенциал и выступает за справедливый многополярный миропорядок.

    Президент Абхазии также указал на особое значение абхазо-российских отношений, основанных на дружбе и союзническом взаимодействии, и выразил нацеленность на их дальнейшее развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

    Российские космонавты с борта Международной космической станции направили поздравления соотечественникам.

    Во вторник Путин заявил о силе народов России благодаря культурному многообразию.

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    4 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Путин присвоил ранг полномочного посла директору департамента МИД Капырину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Игорю Капырину.

    Президент Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла директору департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Игорю Капырину. Об этом говорится в указе главы государства, пишет ТАСС.

    Кроме того, такой же ранг присвоен послу России в Индонезии Сергею Толченову.

    Игорь Капырин родился в 1962 году. Работает в системе МИД с 1984 года после окончания МГИМО. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Владеет английским, португальским и французским языками.

    Сергей Толченов родился в 1965 году. На дипломатической службе с 1988 года после окончания МГИМО. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Владеет вьетнамским, английским и французским языками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главе дипмиссии на Маврикии Ираде Зейналовой. Ранее глава государства назначил Дмитрия Любинского заместителем главы МИД.

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    4 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства, отметив важность духовно-нравственных устоев для благополучия страны.

    Текст поздравления опубликован на сайте Московской Патриархии.

    «Особую благодарность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Русской Православной Церкви, а также за содействие в реализации ее значимых инициатив и проектов, направленных на сплочение народа, утверждение в жизни людей непреходящих нравственных идеалов, сохранение богатого духовного и культурного наследия нашей страны», – подчеркнул предстоятель.

    Патриарх отметил, что праздник напоминает о сплочении предков для преодоления смуты и защиты независимости. Он добавил, что благополучие России базируется на экономической и политической стабильности, а также на духовных устоях, исторической памяти и уважении к традициям. Предстоятель пожелал главе государства здоровья и успехов в служении Отечеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление Путину по случаю Дня народного единства.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

    Во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

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