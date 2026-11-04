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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    4 ноября 2026, 15:07 • Новости дня

    Путин отметил особый статус пограничной службы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в День народного единства отметил особый статус пограничной службы России в разговоре с воспитанником центра «Воин».

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, пишет ТАСС.

    В церемонии приняли участие подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций.

    Во время общения с президентом воспитанник центра «Воин» рассказал о намерении поступить в Московский пограничный институт. «Хороший выбор. Это особая служба», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж» и пообщался с представителями религиозных конфессий.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Восьмилетний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.

    «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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    3 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Камбоджей о передаче осужденных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Камбоджей о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, передает РИА «Новости». В пояснительной записке указано, что проект федерального закона предлагает ратифицировать договор между Россией и Камбоджей, подписанный в Казани 18 июня 2026 года. Соглашение предусматривает широкое содействие сторон в вопросе передачи осужденных в соответствии с национальным законодательством.

    Договор устанавливает, что осужденный к лишению свободы может быть передан другой стороне для отбывания наказания. После передачи лицо не может быть вновь привлечено к ответственности в принимающей стране за те же деяния, за которые было осуждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    В июне президент России Владимир Путин отметил вклад Советского Союза в развитие инфраструктуры и становление независимости Камбоджи.

    В мае в Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России по подозрению в кибермошенничестве.

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    4 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

    Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

    В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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    3 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин поздравил стрелка Аристархова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе.

    Глава государства отметил вклад победителя первенства в развитие и популяризацию стрелкового спорта в России. «Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников, стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    В прошлом месяце глава государства поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

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    3 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин заявил об улучшении мнения россиян о ситуации в межнациональной сфере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доля граждан России, которые положительно оценивают межнациональные отношения в стране, увеличилась почти в три раза, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Отношение в обществе к различным вопросам подобного рода, которые мы с вами обсуждаем и которые в центре нашего Совета находятся, принципиально изменилось в благоприятную сторону», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Суммарная доля тех, кто оценивает ситуацию как конфликтную, снизилась в 2,1 раза, тогда как доля благожелательных оценок возросла в 2,8 раза, подчеркнул он со ссылкой на недавние исследования.

    Президент отметил, что социальное самочувствие сместилось от напряженности к нейтральности с тенденцией к позитиву. В условиях боевых действий люди забывают о религиозных или национальных различиях и вместе работают над общей задачей, поддерживая друг друга, что ведет к сплочению общества.

    При этом он указал, что в сфере межнациональных отношений сохраняется «сегмент напряженности», поэтому работу в этом направлении необходимо продолжать постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин призвал местные власти вовремя реагировать на риски в сфере межнациональных отношений.

    Он назвал базовые ценности, включая заботу о семье и Родине, одинаковыми для всех людей.

    Летом президент Владимир Путин заявил о внутренней сплоченности многонационального народа в ответ на исторические испытания и агрессивное внешнее давление.

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