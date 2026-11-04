Путин: Африканцев приятно удивило религиозное согласие в России

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями у монумента Минину и Пожарскому на Красной площади отметил, что гости саммита Россия – Африка поразились царящему в многонациональной стране религиозному миру и согласию, передает ТАСС.

О впечатлениях африканских делегатов главе государства рассказал представитель российских мусульман.

«Многие мне сказали об этом. Вообще они очень многому удивились, когда Москву осмотрели. Многому, но это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечали», – согласился Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади.

В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.