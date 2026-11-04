Ростех впервые представил скоростной охотничий патрон и стрелковый комплекс

Ростех показал на выставке новый охотничий патрон со скоростью более 1000 м/с

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация «Ростех» на выставке ORЁLEXPO продемонстрировала гражданский стрелковый комплекс IGLA и новый охотничий патрон Igla Rocket с начальной скоростью полета пули более 1000 метров в секунду, сообщает Ростех.

Новый комплекс полностью закрывает потребность в ушедших иностранных аналогах под патрон калибра 308Win. Главной особенностью разработки стала синергия оружия и боеприпасов, которая обеспечивает точность на уровне лучших снайперских решений. При этом комплекс совместим с продукцией других брендов.

Винтовка IGLA выполнена в стиле хай-тек и доступна в версиях со стволами 420 и 600 миллиметров. Оружие обладает высокой кучностью и стабильностью стрельбы, легко разбирается на две части одним движением для удобной перевозки, а цевье из легкого сплава адаптировано под дополнительное оборудование.

Помимо скоростного патрона Rocket, бренд представил еще четыре вида боеприпасов калибра 308Win, включая спортивные Match. Также на выставке впервые показали пистолетные патроны 9 мм Luger и 12-й калибр, в том числе специальные антидроновые боеприпасы для поражения беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» анонсировал демонстрацию двух новых дальнобойных карабинов на международной выставке ORELEXPO в Москве.

В январе предприятие разработало первые партии многопульных патронов против беспилотников.

В прошлом году Ростех сообщил о способности антидроновых боеприпасов IGLA поражать цели на дистанции до 100 метров.