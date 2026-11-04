Путин посетил выставку «Христианская традиция» к 80-летию патриарха Кирилла

Tекст: Алексей Дегтярёв

Главу государства сопровождали сам патриарх Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Экспозиция демонстрирует развитие современного церковного искусства в контексте возрождения Русской православной церкви на рубеже XX–XXI веков. Выставочное пространство разделено на четыре тематические зоны: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир».

На выставке представлены сотни произведений живописи, скульптуры, иконописи и ювелирного мастерства, охватывающие тысячелетнюю историю России от крещения князя Владимира до современности. В экспозицию вошли работы, посвященные историческим деятелям, святым правителям, полководцам, а также защитникам Отечества и подвигу духовенства в зоне спецоперации на Украине.

В зале демонстрируются художественные образы равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги, благоверного князя Александра Невского, Димитрия Донского, преподобных воинов Пересвета и Осляби.

Также там имеются работы, посвященные Екатерине II, Григорию Потемкину, Александру Пушкину.

Кроме того, в зале представлены художественные произведения, отражающие современный период истории. Они посвящаются защитникам Отечества и подвигу духовенства в зоне специальной военной операции.

Выставка организована в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства» при поддержке патриаршего совета по культуре, Минпросвещения, Минкультуры, правительства Москвы и Фонда гуманитарных проектов.

Для создания экспозиции в России объявляли конкурс, на который поступило более 3 тыс. произведений, написанных с 2008 года. Было отобрано 524 работы, созданные 216 художниками. Среди авторов – 17 народных художников Российской Федерации, 22 заслуженных художника Российской Федерации, 14 академиков и 12 членов-корреспондентов Российской академии художеств.

Экспозиция объединит четыре тематических зала: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир». Через произведения живописи, скульптуры, иконописи и декоративно-прикладного искусства посетители смогут познакомиться с историей России в свете православной традиции, библейскими сюжетами, возрождением церковного искусства и духовным пониманием красоты.

Выставка станет масштабным художественным высказыванием о православной культуре XXI века, ее исторических корнях и месте в жизни современного человека. Экспозиция посвящена развитию современного церковного искусства в контексте возрождения Русской Православной Церкви на рубеже XX–XXI веков, во многом вдохновленного первосвятительским служением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 80-летие которого отмечается в 2026 году.

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