Туск: Дефицит бюджета Польши равен военным расходам

Туск приравнял дефицит бюджета Польши к расходам на оборону

Tекст: Мария Иванова

«Мы тратим около 7% суммарно на безопасность и оборону, если считать пограничную стражу и инфраструктуру границы. И мы не изменим этот курс», – заявил Туск журналистам после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает РИА «Новости».

«Мы осознаем бремя, дефицит бюджета составляет 7%, но у нас нет выбора», – добавил Туск.

Польский премьер потребовал от других стран активнее финансировать охрану внешних границ Евросоюза от «агрессии и нелегальной миграции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о повышении военных расходов страны до пяти процентов ВВП в 2027 году.

В прошлом году расходы Польши на оборону выросли до 4,7% ВВП.