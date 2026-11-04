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    4 ноября 2026, 14:49 • Новости дня

    Туск: Дефицит бюджета Польши равен военным расходам

    Туск приравнял дефицит бюджета Польши к расходам на оборону

    Tекст: Мария Иванова

    Дефицит бюджета Польши равен расходам государства на оборону, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Мы тратим около 7% суммарно на безопасность и оборону, если считать пограничную стражу и инфраструктуру границы. И мы не изменим этот курс», – заявил Туск журналистам после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает РИА «Новости».

    «Мы осознаем бремя, дефицит бюджета составляет 7%, но у нас нет выбора», – добавил Туск.

    Польский премьер потребовал от других стран активнее финансировать охрану внешних границ Евросоюза от «агрессии и нелегальной миграции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о повышении военных расходов страны до пяти процентов ВВП в 2027 году.

    В прошлом году расходы Польши на оборону выросли до 4,7% ВВП.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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    4 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Ульянов: ВСУ открыли охоту на гражданский персонал ЗАЭС

    Ульянов заявил о целенаправленной охоте ВСУ на персонал ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины буквально ведут охоту на гражданский персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Сегодня украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль, погибли два человека. Одной из погибших была женщина, сотрудница Запорожской атомной электростанции», – написал Ульянов в соцсети X.

    Он подчеркнул, что ВСУ «буквально охотятся за гражданским персоналом станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководство ЗАЭС пообещало сообщить инспекторам МАГАТЭ о гибели сотрудницы из-за атаки украинского дрона.

    В результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница ЗАЭС.

    В октябре дрон ВСУ целенаправленно ударил по сварщику Запорожской атомной электростанции, мужчина погиб.

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    4 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Командира бригады ВСУ сняли с должности за потерю позиций в Сумской области

    Комбрига ВСУ в Сумской области уволили за плохие результаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись на участках наступления в Сумской и Харьковской областях при поддержке авиации и беспилотников, узнав об увольнении комбрига ВСУ под Сумами за неудовлетворительные результаты.

    «За неудовлетворительные результаты на фронте и утрату позиций в Сумской области снят с должности командир 116 обр ТРО полковник Максим Литвиненко. Вместо него комбригом назначен полковник Михаил Кирдан, ранее занимавший должность начальника штаба 114 обр ТРО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе боевики ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Уланово, но успеха не имели и с потерями отошли.

    На Харьковском направлении российские военные сосредоточили усилия на ликвидации крупных скоплений сил противника. В ответ Кабинет министров Украины экстренно выделил Харьковской областной администрации 102,2 млн гривен из резервного фонда на возведение фортификационных сооружений.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде населенных пунктов Харьковской области. В районе Колодезного уничтожено крупное скопление 3-й отдельной танковой бригады ВСУ.

    На Липцовском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись до 300 м южнее Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы наращивают наступление в южном направлении: есть продвижение в районе Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Первого.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 60 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, батальон БПЛА был переброшен в Сумскую область из-за потерь ВСУ. Боец с позывным Карта рассказал об уничтожении более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области. В понедельник ВС России  уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых беспилотников ВСУ в Харьковской области.

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    4 ноября 2026, 07:43 • Новости дня
    Замкомандира назвал самые громкие операции Добровольческого корпуса

    Замкомандира назвал громкие операции Добровольческого корпуса

    Tекст: Катерина Туманова

    Самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года стали проходы через трубы в Авдеевку и Суджу, заявил заместитель командира по военно-политической работе корпуса Анатолий Бибилов.

    «Основные операции, которые известны всем, – это, в первую очередь, Авдеевка, знаменитая труба Авдеевская, ну и знаменитая труба – это Суджа», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.

    Он подчеркнул, что эти операции были спланированы Добровольческим корпусом и командирами бригад. Они реализовывались во взаимодействии с другими подразделениями Минобороны, находившимися на этих направлениях.

    Бибилов также упомянул участие корпуса в освобождении Часова Яра и выполнение задач в Курской, Запорожской и Херсонской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре российские добровольцы отразили массированную атаку украинских дронов. Российский боец счел взаимодействие войск в зоне СВО фантастикой. Полковник ГРУ рассказал о роли спецназа в ходе СВО.


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    4 ноября 2026, 09:21 • Новости дня
    В российском Добровольческом корпусе заметили бойцов из Европы и Латинской Америки

    В Добровольческий корпус вступили бойцы из Европы и Латинской Америки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель командира Добровольческого корпуса Минобороны по военно-политической работе Анатолий Бибилов заявил, что в рядах подразделения служат добровольцы из стран Европы, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

    «Есть французы, есть испанцы, есть из Латинской Америки. Если брать Европу, то есть немцы, есть ребята из Венгрии, есть из Финляндии. Фактически из всех стран Европы. Нельзя сказать, что их немереное количество, но они есть, и это их принципиальная позиция», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.

    По его словам, география прибывающих в корпус добровольцев весьма обширна и включает в том числе Канаду. Заместитель командира добавил, что к подразделению также присоединяются граждане стран ближнего зарубежья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бибилов назвал проходы через трубы в Авдеевку и Суджу самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года.

    В сентябре министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из ВС России.

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    4 ноября 2026, 11:52 • Новости дня
    Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

    Главы Минобороны России и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.

    Подписи под документом поставили руководители военных ведомств двух государств, передает ТАСС.

    Российский министр обороны находится в Казахстане с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с главой военного ведомства республики.

    «Республика Казахстан – наш проверенный временем друг, добрый сосед, союзник по ОДКБ. Российско-казахстанское военное сотрудничество динамично развивается. Это подтверждается ростом числа мероприятий, появлением новых направлений и сфер взаимодействия», – сказал Белоусов.

    Также российский министр сказал, что в ходе двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск.

    «Осуществляем обучение военнослужащих, регулярно проводим совместные консультации по широкому спектру вопросов военной деятельности», – отметил глава военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на 2027 год.

    Руководители оборонных ведомств стран СНГ утвердили план совместной работы.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Айдоса Мырзахметова в должности главы оборонного ведомства республики.

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    4 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    В Белоруссии начался сбор командного состава армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белоруссии начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил, участники которого изучат опыт современных конфликтов и методы противодействия беспилотникам, сообщили в министерстве обороны страны.

    Мероприятие пройдет в два этапа. На первом участники изучат порядок организации боевого слаживания с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Запланированы практические занятия с привлечением механизированных и танковых подразделений, ПВО, разведки и инженерных войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

    В ходе второго этапа офицерам расскажут о развитии военно-политической обстановки вокруг Белоруссии. Отдельное внимание будет уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам и демонстрации перспективных разработок для борьбы с этой угрозой.

    «Современные тенденции развития средств вооруженной борьбы показывают активное внедрение противоборствующими сторонами на Украине новых технологий», – заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Он добавил, что данные технологии позволяют вести бесконтактные боевые действия с применением инноваций для разведки, нанесения огневого поражения и перемещения ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправлять нарушителей дисциплины на промышленных предприятиях в армию.

    Осенью глава государства анонсировал масштабную проверку боевой готовности вооруженных сил республики.

    В сентябре белорусский лидер сообщил о тайном прохождении военной службы его младшим сыном.

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    4 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Пакистан успешно испытал первую ракету собственной разработки

    ВС Пакистана провели успешные испытания первой национальной ракеты Faaz

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания первой ракеты класса воздух – воздух национальной разработки Faaz, сообщило межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) ВС исламской республики.

    Вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания первой ракеты класса воздух – воздух национальной разработки Faaz, пишет ТАСС.

    По данным ведомства, ракета оснащена передовой системой самонаведения, позволяющей поражать воздушные цели противника на больших дистанциях.

    В ISPR отметили, что принятие на вооружение Faaz значительно расширит оперативные возможности ВВС Пакистана и укрепит обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Пакистан успешно испытал систему залпового огня Fatah-2 дальностью 400 км.

    В прошлом году Исламабад объявил о формировании новых ракетных войск.

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    4 ноября 2026, 11:32 • Новости дня
    Снаряды «Краснополь» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расчеты орудий «Мста-Б» российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области с помощью высокоточных управляемых снарядов «Краснополь».

    Расчёты орудий «Мста-Б» группировки войск «Восток» с помощью высокоточных управляемых снарядов «Краснополь» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

    Отмечается, что удар был произведен снайперским выстрелом большого калибра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразили пункты управления беспилотниками украинской армии в Запорожской области.

    В понедельник расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» этой же группировки уничтожили укрепленные опорные пункты и позиции операторов беспилотников ВСУ в регионе.

    Ранее артиллеристы группировки войск «Восток» ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.

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