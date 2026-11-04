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    4 ноября 2026, 14:43 • Новости дня

    Пекин заявил о готовности укреплять сотрудничество с США после выборов

    Пекин выразил готовность укреплять сотрудничество с США после выборов в Конгресс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Пекина укреплять взаимодействие и расширять сотрудничество с Вашингтоном после выборов в Конгресс США.

    Китай готов укреплять взаимодействие и сотрудничество с США после выборов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА «Новости»

    «Промежуточные выборы – это внутреннее дело Соединенных Штатов», – заявила Мао Нин. По ее словам, Пекин готов выстраивать двусторонние отношения конструктивной стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и равенства.

    Представитель ведомства добавила, что Китай намерен продолжать совместную работу с США для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств. Она отметила важность надлежащего урегулирования разногласий и расширения сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак допустил отказ Вашингтона от строительства постоянной американской военной базы в республике.

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов на промежуточных выборах несработавшими космическими лазерами.

    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

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    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 19:58 • Новости дня
    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах

    NBC: Во Флориде ряд избирателей не смог проголосовать из-за сбоя программы

    Сбой в программе помешал жителям Флориды проголосовать на выборах
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряд избирателей в округе Брауард во Флориде не смог отдать голоса на промежуточных выборах из-за программного сбоя, сообщил телеканал NBC News.

    Проблема связана с неполадкой в системе, которой пользуются сотрудники на участках, она возникла из-за перераспределения округов, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Сбой устранили за 20 минут. Власти призвали не проголосовавших вернуться на участки до 19:00 по местному времени (03:00 мск).

    В округе Брауард зарегистрировано более 1,1 млн избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минюст США впервые в истории направил около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны.

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    4 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США

    Мусульманин впервые попал в Сенат США

    Обвиненный в коммунизме мусульманин прошел в Сенат США
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату Конгресса США от штата Мичиган, став первым мусульманином в истории Сената.

    Политик побеждает на выборах в верхнюю палату американского парламента от штата Мичиган. Демократ набирает 50,78% голосов и опережает республиканца Майка Роджерса с 47,25%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическую службу Decision Desk HQ.

    В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Сам политик выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Тем временем в США закрылись последние избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. По прогнозам Bloomberg, Демократическая партия получит 53 места в Сенате при необходимых 50.

    Трамп заявил о готовности признать итоги голосования и работать с политическими оппонентами.

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    4 ноября 2026, 09:43 • Новости дня
    Маск пошутил о несработавших на выборах космических лазерах

    Маск в шутку пожаловался на несработавшие космические лазеры на выборах в США

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов на промежуточных выборах в конгресс США тем, что его космические лазеры на этот раз не сработали.

    «Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», – написал предприниматель в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на текущую избирательную кампанию он пожертвовал свыше 445 млн долларов. На президентских выборах 2024 года бизнесмен поддерживал Дональда Трампа.

    Телеканалы CNN и NBC выступили с прогнозом о переходе обеих палат американского конгресса под контроль Демократической партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в конгресс. Демократической партии спрогнозировали большинство в палате представителей по итогам выборов.

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    4 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    В США спрогнозировали большинство демократов в обеих палатах Конгресса

    NBC: Демократы получат 255 мест в палате представителей конгресса США

    В США спрогнозировали большинство демократов в обеих палатах Конгресса
    @ Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По прогнозам американских телеканалов и газет, Демократическая партия обеспечила себе уверенный контроль над палатой представителей и сенатом по итогам промежуточных выборов.

    Демократам достанется 255 кресел в палате представителей конгресса США, а республиканцам отойдет 180 мест, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прогноз телеканала NBC.

    На данный момент по итогам выборов демократы уже гарантированно получают 226 мест при необходимых для контроля 218 мандатах. Республиканцы смогли забрать лишь 140 мест в нижней палате.

    Газета The New York Times прогнозирует победу Демократической партии и в сенате: они получат 55 мест против 45 у республиканцев. На данный момент демократам досталось 53 сенаторских мандата, а республиканцы уже уступили своим оппонентам семь штатов.

    Промежуточные выборы определяют новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. Американцы распределяют все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемый успех оппонентов республиканцев несработавшими космическими лазерами.

    Кандидат от демократов Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в верхнюю палату от штата Мичиган.

    Во вторник основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    4 ноября 2026, 05:59 • Новости дня
    Аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам

    Шансы демократов получить контроль над нижней палатой оценили в 84%

    Аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам
    @ Kang Mischke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вероятность того, что Демократическая партия США получит контроль над палатой представителей конгресса, составляет 84%, прогнозирует американская аналитическая служба Decision Desk HQ.

    Согласно оценке, вероятность победы Республиканской партии в борьбе за нижнюю палату конгресса составляет 16%. Таким образом, демократы с высокой вероятностью смогут получить контроль над палатой представителей, передает РИА «Новости».

    Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По итогам голосования определится, сохранят ли республиканцы большинство в обеих палатах конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ряде американских штатов произошли технические сбои в работе избирательных участков. Во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами. Промежуточные выборы в конгресс многие избиратели воспринимают как референдум о доверии президенту США.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    3 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Минюст США впервые направил наблюдателей за выборами во все 50 штатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах для контроля за ходом промежуточных выборов.

    Американское Министерство юстиции проводит крупнейшую миссию по наблюдению за голосованием, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

    В августе помощник генпрокурора США Хармит Диллон пояснила, что наблюдатели будут присутствовать на тех участках, где возможны языковые трудности, проблемы с доступом для людей с ограниченными возможностями или риск фальсификации.

    Во вторник американские избиратели выберут новый состав Палаты представителей и определят обладателей 35 из 100 мест в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник промежуточные выборы в Конгресс США назвали референдумом о втором сроке президента Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские выборы внутренним делом страны.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    3 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в США

    CNN: В Белом доме заявили об осторожном оптимизме в день выборов в Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    В день промежуточных выборов в американский Конгресс атмосфера в администрации президента США Дональда Трампа оценивается как осторожно оптимистичная, сообщает CNN.

    В Белом доме оценивают настроение в день голосования как позитивное, передает телеканал CNN.

    «Атмосфера в Белом доме в день выборов – «осторожно оптимистичная», – заявил неназванный американский чиновник.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на следующие два года. Они станут одним из ключевых политических событий второго президентского срока Дональда Трампа на фоне экономических трудностей и обострения международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник жители нью-йоркского района Брайтон-Бич начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс.

    Промежуточные выборы открылись на фоне роста цен и недовольства американцев экономикой.

    Практически все основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

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    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

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    3 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    CNN: Избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования

    Tекст: Вера Басилая

    Американские избиратели в округе Таррант штата Техас вынуждены стоять в многочасовых очередях на участках для голосования, сообщает CNN.

    Время ожидания на дюжине избирательных участков в округе Таррант, где находится военная база Форт-Уэрт, составляет час и более, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    В двух местах людям приходится ждать по два часа. Телеканал связывает такие задержки с решением местных властей, возглавляемых республиканцами, сократить число избирательных участков почти на 100 по сравнению с выборами 2022 года.

    Один из избирателей пожаловался в социальных сетях на технические проблемы. По его словам, из 100 человек в утренней очереди проголосовать смогли лишь 20.

    Промежуточные выборы в США определят расстановку сил в Конгрессе на ближайшие два года и станут одним из ключевых политических событий второго срока президента Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеканал NBC News сообщил о программном сбое на промежуточных выборах во Флориде.

    Министерство юстиции США впервые направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах.

    Атмосферу в администрации президента США Дональда Трампа оценили как осторожно оптимистичную.

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    3 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Русскоязычные жители Брайтон-Бич проголосовали на выборах в Конгресс США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители нью-йоркского района Брайтон-Бич, известного своей многочисленной русскоязычной общиной, начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс США на участке в школьном спортивном зале.

    Избирательный участок расположился в нескольких минутах ходьбы от набережной Атлантического океана. В спортивном зале с баскетбольными кольцами установили десятки кабин для голосования, передает ТАСС.

    Вдоль стен разместили электронные сканеры бюллетеней, а за столами сотрудники комиссий проверяют данные избирателей. Над кабинами повесили американский и израильский флаги.

    На участке голосуют люди разных возрастов, среди них немало пожилых избирателей. Возле столов регистрации собираются небольшие очереди. После заполнения документов избиратели направляются к сканерам, которые принимают и подсчитывают голоса.

    На промежуточных выборах американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената. Район Брайтон-Бич традиционно населяют выходцы из стран бывшего СССР, в том числе представители старшего поколения эмигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство юстиции США впервые в истории направило около 1 тыс. наблюдателей на избирательные участки во всех 50 штатах.

    Выборы в Конгресс назвали референдумом о втором сроке Дональда Трампа.

    Опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами.

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