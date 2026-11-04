The Daily Mail: В Белом доме мрачная атмосфера после поражения республиканцев

Tекст: Вера Басилая

«В резиденции царит очень, очень мрачная атмосфера», – заявил источник, добавив, что обстановка является гнетущей. К 23:00, когда стало очевидно поражение республиканцев, президент США Дональд Трамп «был в бешенстве» и «онемел от ярости», передает The Daily Mail.

«Он смотрит Fox News, почти не произнося ни слова, и словно парализован молчанием», – сообщил источник, близкий к администрации президента.

Отмечается, что сторонники Трампа начали покидать вечеринку в Восточном зале Белого дома в ночь подсчета голосов. К 22:00, после объявления победы демократов в Палате представителей, зал практически опустел.

Сотрудники администрации возлагают ответственность за провал на госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Один из чиновников предположил, что Трамп обвинит Хегсета, связав поражение с войной с Ираном. Другой источник отметил, что «с Рубио покончено», добавив, что это может коснуться всех республиканцев, причастных к внешней политике Трампа.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По прогнозам Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей (минимум 225 мест) и в Сенате (54 места).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поражение республиканцев объяснили отказом Дональда Трампа публиковать документы по делу Джеффри Эпштейна.

Во вторник Белый дом сообщил об осторожном оптимизме в день выборов.

Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.