Эксперт: День народного единства стал днем рождения российской нации

Член ОП Григорьев: Сплоченная работа фронта и тыла – пример единения народов России

Tекст: Олег Исайченко

«День народного единства имеет для страны важное значение. В период Смутного времени, когда на нашу землю пришли польские интервенты, население объединилось против общего врага, почувствовав себя единым народом», – подчеркнул Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

Спикер особо указал на то, что праздник неразрывно связан с понятием единства. И в этом смысле День народного единства можно по праву считать днем рождения российской нации.

По его словам, как Минин и Пожарский в свое время, сегодня граждане России чувствуют сопричастность к судьбе государства. «В период Смуты, в годы Великой Отечественной войны и в СВО россияне объединяются против общего врага», – акцентировал собеседник.

Кроме того, президент Владимир Путин неоднократно говорил, что именно единство российского народа помогает стране побеждать. По словам спикера, это проявляется во всех сферах и областях: от спорта до противостояния санкциям.

«Особенно остро единение ощущается в рамках спецоперации. Мы все видим, как в условиях боевых действий сплачивается фронт и тыл. И как совершенно справедливо замечал президент, это является залогом нашей победы», – указал Григорьев.

«Богатая история праздника, его символы и традиции, заложенные много лет назад и появившиеся совсем недавно, – все это делает День народного единства привычной частью праздничного календаря страны», – заключил он.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник уходит корнями в 1612 год, когда народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского очистило Москву от польских захватчиков. Эта победа официально завершила эпоху Смутного времени – кризиса российской государственности.

Долгое время дату отмечали исключительно как православный церковный праздник. А после Октябрьской революции 1917 года он и вовсе исчез из календаря. К идее празднования 4 ноября вернулись только в 2004 году. Зимой того же года Госдума приняла необходимые поправки, и 29 декабря президент подписал закон, устанавливающий 4 ноября Днем народного единства. С 2005 года праздник стал официальным выходным днем по всей стране.