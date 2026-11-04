Британский самолет-разведчик начал патрулирование Балтийского моря

Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку в Балтийском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.
Самолет вылетел с базы «Лоссимут» в Шотландии в 11.57 мск и взял курс на восток. Около 13.25 мск борт вошел в пространство Балтийского моря. По состоянию на 13.45 мск самолет продолжает полет над морем, держа курс на северо-восток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II провел патрулирование над акваторией Черного моря.
Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.
На прошлой неделе МИД России сообщил о наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.