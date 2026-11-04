The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта

Tекст: Игорь Иножарский

Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.

«Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.

В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.

Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.