Норвегия усилила военное присутствие на границе с Россией

Министерство обороны страны приняло решение усилить гарнизон в коммуне Сер-Варангер, направив туда чуть более 30 военнослужащих, передает РИА «Новости».
«ВВС размещают сенсоры NASAMS в Киркенесе», – говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дополнительные военные прибудут в егерский батальон на границе с Россией до конца 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года совместные с НАТО военные учения вблизи российской границы.
В сентябре сразу четыре разведывательных борта альянса зафиксировали вблизи рубежей России.
Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность появления военных баз блока у границ государства.