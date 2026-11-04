Эстонские пограничники оставили собственных граждан ночевать на улице

Пограничники не пустили в Эстонию своих граждан после 12 часов очереди

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группа граждан Эстонии два дня пыталась вернуться домой из России из-за медленной работы сопредельной таможни, передает РИА «Новости».

Пользователь социальной сети описала ситуацию, с которой столкнулась ее семья. По ее словам, 2 ноября люди простояли у российского пограничного пункта в Ивангороде целый день. Очередь на границе регулировалась волонтерами с помощью электронных систем.

За час до закрытия эстонской границы группу из четырех человек пропустили на мост. Однако за 13 минут до завершения работы контрольно-пропускного пункта эстонские пограничники отказались их впускать.

Очевидцы пытались объяснить наличие гражданства и отсутствие мест для ночлега в Ивангороде, но погранслужба осталась непреклонна. В итоге людей выручили российские пограничники, разрешив им в порядке исключения переждать ночь на скамейках у погранпункта. На следующий день те же граждане прошли эстонский досмотр всего за 10 минут.

В Росгранстрое ранее сообщили о значительном скоплении людей на российско-эстонской границе из-за введения Таллином стопроцентного таможенного досмотра всех проходящих лиц, что вынуждает российскую сторону приостанавливать пропуск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданин Эстонии перебрался через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта и сбежал на российскую территорию.

Летом время ожидания перехода в сторону России увеличилось до 30 часов.

В июне сотни направляющихся в Российскую Федерацию путешественников вынуждены были спать под открытым небом в Нарве.