В Ленобласти заблудившийся мужчина сутки просидел на болоте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Накануне мужчина выехал на мотоцикле в лесной массив со стороны промзоны «Фосфорит» и сбился с пути, после чего провел ночь в лесу и не смог самостоятельно выбраться, указало ведомство в Max.

Утром к поискам присоединился дежурный караул 124-й пожарной части Кингисеппского отряда. Спасатели работали совместно с полицией. Мужчина сообщил, что слышит звуки спецсигналов, но путь ему преграждал заполненный водой канал шириной около пяти метров.

Огнеборцы развернули трехколенную лестницу, создав переправу через канал, и помогли мужчине выйти из заболоченного леса. В 11.54 спасенного передали полиции. От медицинской помощи он отказался, его жизни ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Кировской области спасатели нашли питавшегося восемь дней в лесу сырыми грибами 87-летнего пенсионера.

В августе турист из России застрял на высокой сосне во время полета на параплане в Индонезии.

В прошлом году в Литве после недели поисков нашли четвертого погибшего американца из экипажа утонувшей в болоте бронемашины.