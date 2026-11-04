  • Новость часаПутин назвал главную цель Года единства народов России
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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    4 ноября 2026, 13:26 • Новости дня

    Россотрудничество: В России народов больше, чем стран в ООН

    Глава Россотрудничества Чайка: В России больше народов, чем стран в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Российской Федерации проживает народов больше, чем зарегистрировано стран в Организации Объединенных Наций, заявил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка обратил внимание на то, что количество наций, населяющих Россию, превышает число стран-членов ООН, передает РИА «Новости».

    «В Российской Федерации проживает народов больше, чем зарегистрировано стран в Организации Объединенных Наций... В этом многообразии сила Российской Федерации, сила нашего многонационального народа», – заявил Чайка во время выступления на международной неделе «Народы России».

    Он подчеркнул, что Россия является многоконфессиональной и многонациональной страной, у которой есть общий культурный код и общая духовная составляющая.

    Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор – фонд «Росконгресс», они продолжатся по 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил об укреплении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также Путин выступил за продолжение лучших проектов Года единства народов России в последующие годы и поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

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    3 ноября 2026, 20:06 • Новости дня
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

    ЗАЭС: Два человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших – сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», – говорится в сообщении станции в Max.

    В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и 13-й с апреля текущего года. Представители станции назвали атаки на гражданские автомобили и убийства мирных людей целенаправленным терроризмом.

    Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным и близким обоих погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе украинских войск по зданию центральной районной больницы в поселке Розовка.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о серьезных трудностях на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

    В сентябре мэр Энергодара Максим Пухов рассказал о гибели мирной жительницы в результате удара украинского дрона.

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    4 ноября 2026, 05:03 • Новости дня
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Бурятию для участия в мероприятиях ко Дню народного единства и проверки готовности медицинских учреждений, сообщили в верхней палате парламента.

    Матвиенко посетит первый в Дальневосточном федеральном округе филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех», предназначенный для высокотехнологичного протезирования и медицинской реабилитации ветеранов спецоперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

    Также она осмотрит новое приемное отделение Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова и ознакомится с работой лечебно-реабилитационного центра восточной медицины. Матвиенко пообщается с врачами и ветеранами СВО, занимающимися адаптивным спортом.

    Кроме того, председатель Совфеда встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым для обсуждения вопросов социально-экономического развития региона и функционирования территории опережающего развития.

    В рамках визита Матвиенко посетит Русский драматический театр имени Бестужева и выступит на торжественном собрании общественности в честь Дня народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Матвиенко 1 ноября прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации. В начале октября Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Туркмению для участия в мероприятиях СНГ. Она также заявила после выборов о неспособности Запада расколоть российское общество.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    4 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Следователи нашли паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    СК: Паспорта пропавшей в тайге семьи Усольцевых остались дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Паспорта семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге больше года назад, были найдены у них дома, сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

    В машине, на которой семья приехала в поход, обнаружили 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой, передает РИА «Новости».

    «Дома были обнаружены паспорта, загранпаспорта и свидетельство о рождении ребенка. А в машине были найдены 300 тыс. рублей и водительское удостоверение Ирины Усольцевой», – рассказала следователь.

    Сырымбетова добавила, что сигнал телефонов семейства последний раз был зафиксирован в день их исчезновения спустя два часа после выхода в поход. По ее словам, семья могла дойти до уровня, где телефон начинает регистрироваться в сети. Идти они могли в направлении любой из двух скал – Мальвинки или Буратинки.

    «В 11 часов утра они вышли (в поход), где-то в 13:20-13:30 телефон начинает взаимодействовать с базовыми станциями», – сообщила она.

    Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь – пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник следователи не нашли следов семьи Усольцевых в охотничьих избах в красноярской тайге. Сырымбетова исключила побег семьи Усольцевых на вертолете, но заявила о возможном пребывании тел членов семьи Усольцевых в разных местах.

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    3 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Спасший тонущую женщину житель Рязанской области стал фигурантом уголовного дела

    Спасший тонущую женщину житель Рязанской области украл у нее 650 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали жителя Рязанской области, который вытащил из пруда тонущую женщину, а затем похитил из оставленного на берегу рюкзака пострадавшей 650 тыс. рублей и металлическую коптильню, сообщили в региональном управлении МВД.

    Инцидент произошел в селе Ходынино Рыбновского района. Местная жительница случайно упала в пруд и начала тонуть. Находившийся рядом 47-летний мужчина вытащил пострадавшую из воды и вызвал скорую помощь, указало ведомство на своем сайте.

    Медики увезли находившуюся в полубессознательном состоянии женщину в больницу, а ее рюкзак остался на берегу. Выяснив, что спасенная находится в тяжелом состоянии, злоумышленник забрал из сумки 650 тыс. рублей, прихватил с участка металлическую коптильню и передал пустой рюкзак соседу потерпевшей.

    Пропажу денег женщина обнаружила после возвращения из медицинского учреждения. Сотрудники правоохранительных органов проверили недавние траты спасителя и установили, что он успел раздать крупные долги и совершить дорогостоящие покупки. Кроме того, во дворе его дома обнаружили похищенную коптильню.

    Возбуждены уголовные дела о краже, фигурант арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков и повторное вождение в нетрезвом виде.

    В марте в Пензенской области мужчина отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы.

    В январе подозреваемая в причастности к похищению подростка жительница Сургута по ошибке отдала мошенникам рюкзак с крупной суммой денег.

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    3 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    МИД Венгрии объявил закрытым вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией

    МИД Венгрии: Вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией исчерпан

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что правительство страны считает исчерпанным вопрос в отношениях с Россией о взаимной высылке дипломатических сотрудников.

    Министр назвала произошедшее стандартной дипломатической процедурой, которая применяется при определенных обстоятельствах, передает ТАСС. «Этим шагом Венгрия стремилась обеспечить свою национальную безопасность. <…> Это стандартная процедура в дипломатических отношениях. Своими действиями венгерское правительство обозначило то, что считает неприемлемым. Мы действовали в соответствии с нормами международного права, и, на наш взгляд, этот вопрос закрыт», – заявила Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан согласилась обсудить ситуацию с высылкой дипломатов на потенциальной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    В середине сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об обязательном ответе Москвы на решение властей Венгрии выслать 10 российских дипломатических работников.

    В начале сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

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    4 ноября 2026, 03:06 • Новости дня
    Медведь в Томской области забрался в дом, наелся и уснул на диване

    Медведь в Томской области забрался в жилой дом и уснул на диване

    Медведь в Томской области забрался в дом, наелся и уснул на диване
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поселке Неготка Томской области медведь забрался в жилой дом, сломал холодильник, съел продукты и уснул на диване, рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

    Инцидент произошел в конце прошлой недели, пока хозяйка была в отъезде, передает РИА «Новости».

    «Хозяйки не было: она в отъезде. И просто медведь залез в жилой дом. Он все там вывернул, окно выставил и все разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашел. Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван», – рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

    По ее словам, утром, когда родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек, услышали храп и обнаружили медведя спящим на диване.

    Мужчины из поселка ликвидировали животное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Томской области родственники обнаружили растерзанные останки 55-летнего охотника. Местные жители ликвидировали хищника.

    В октябре медведь проник в таежный домик-вагон главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова и разрушил все внутри.

    Новосибирская пенсионерка перепутала медведя с теленком и открыла ему окно.

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    4 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец»

    Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский экстремистский ресурс «Миротворец», публикующий персональные данные неугодных Киеву лиц, функционирует с использованием инфраструктуры западных провайдеров, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский.

    «По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

    В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

    Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца».  Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

    Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».

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