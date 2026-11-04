Генсек ОДКБ Масадыков назвал успешным председательство России в организации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков назвал успешным председательство России в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году, передает РИА «Новости».

«Председательство России в этом году в Организации договора о коллективной безопасности заканчивается. Все делается по плану. И я так думаю, что успешное председательство Российской Федерации, – это уже совершившийся факт», – сказал Масадыков.

Генсек отметил выполнение всех приоритетов председательства России, озвученных в прошлом году в Киргизии. На следующей неделе пройдут заседания уставных органов организации, включая Совет коллективной безопасности, где главы государств обсудят итоги года.

Масадыков добавил, что продолжается реализация идеи евразийской аналитической платформы, в рамках которой эксперты из стран ОДКБ и третьих государств смогут обсуждать актуальные проблемы. Кроме того, подготовлены к подписанию документы по коалиционным авиационным силам и мобильным подразделениям противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Масадыков сообщил о планах создания международной аналитической платформы для широкого круга стран.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ заявил о кардинальном изменении характера современных конфликтов. До этого Масадыков указал на возросшее значение Центральноазиатского региона для коллективной безопасности.