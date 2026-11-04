Россотрудничество решило продолжить работу в ФРГ после закрытия Русского дома

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы им этого сделать не дадим, мы такого подарка им не сделаем. Мы продолжим работу с населением, мы продолжим работу с нашими соотечественниками, мы найдем форматы для этого и будем дальше работать», – передает слова Чайки ТАСС.

Глава Россотрудничества отметил, что попытки отмены всего российского не принесли результата. По его словам, жители ФРГ выразили активную поддержку Русскому дому. Зная о закрытии, люди переводили деньги за курсы русского языка, называя это своей принципиальной позицией, добавил он.

Чайка также подчеркнул, что сотрудники германской погранслужбы возмущались действиями властей ФРГ и отказались изымать аккредитации у покидавших страну работников учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в различных странах.

Сотрудники закрытого Русского дома в Берлине вернулись в Москву.

В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения.