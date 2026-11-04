МЧС России предложило Азербайджану помощь в гуманитарном разминировании

Глава МЧС Куренков предложил Азербайджану помощь в разминировании

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков провел переговоры с главой МЧС Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым в Баку, передает ТАСС.

«Среди широкого перечня профильных вопросов взаимодействия продолжим уделять особое внимание задачам в области гуманитарного разминирования. Сотрудники МЧС России на регулярной основе принимают участие в конференциях по данной теме, которые организуются азербайджанской стороной», – заявил Куренков.

Глава ведомства подтвердил готовность Москвы продолжать сотрудничество в этом направлении. Он подчеркнул намерение оказывать необходимое содействие азербайджанским специалистам в случае поступления соответствующих запросов.

По словам Куренкова, взаимодействие спасательных служб двух стран строится на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения интересов. Стороны также подтвердили намерение продолжать конструктивный диалог и укреплять практическое сотрудничество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл в Новосибирскую область для передачи техники спасателям.

Также руководитель МЧС нанес первый рабочий визит в Пхеньян для обсуждения вопросов взаимодействия. В сентябре Канада ввела санкции против Куренкова.