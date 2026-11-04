Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.
Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.
Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.