СКА потерпел девятое поражение в 11 последних матчах КХЛ

СКА проиграл девятый из 11 последних матчей в КХЛ

Tекст: Мария Иванова

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Чезганов (9-я минута), Иван Янченко (21) и Даниэль Усманов (37). Еще одну шайбу хоккеисты СКА отправили в свои ворота, заменив голкипера шестым полевым игроком. Автором гола на 54-й минуте стал вратарь «Адмирала» Никита Бояркин, так как он последним из игроков команды коснулся шайбы перед взятием ворот, передает ТАСС.

СКА проиграл девятый из последних 11 матчей в КХЛ. После пяти поражений подряд в отставку с поста главного тренера был отправлен Игорь Ларионов, которого сменил Андрей Разин. При Разине петербургский клуб провел шестую встречу и потерпел четвертое поражение.

«Адмирал» набрал 23 очка после 22 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 21 очком в 21 игре располагается на 9-й строчке на Западе.

В следующем матче «Адмирал» примет астанинский «Барыс», СКА на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». Встречи состоятся 6 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Игорь Ларионов покинул пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА, его сменил Андрей Разин.

В сентябре ярославский клуб «Локомотив» обыграл владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.