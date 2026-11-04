Демократы пригрозили администрации США расследованиями после успеха на выборах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Демократы после успеха на выборах в США пригрозили администрации США парламентскими расследованиями и вызовом на слушания для дачи показаний, передает ТАСС.

«Нанимайте адвокатов!» – заявил член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Роберт Гарсия. А сенатор Эд Марки добавил, что для печати повесток оппонентам демократов придется «высадить новые леса».

Конгрессмен Делия Рамирес опубликовала список лиц, против которых могут быть начаты разбирательства. В него вошли бывший министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее преемник Маркуэйн Маллин, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, координатор по пограничному контролю Том Хоман и экс-глава пограничной службы Грегори Бовино.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и сотрудничать с представителями Демократической партии.

Во вторник основные опросы предрекли Демократической партии масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах.

Ранее представители Демократической партии США начали готовить базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.