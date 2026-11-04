Религиозные лидеры страны поздравили россиян с Днем народного единства

Tекст: Тимур Шайдуллин

Народы России веками объединялись любовью к отечеству и общими духовно-нравственными ценностями, сохраняя свою историю и самобытность. Об этом говорится в поздравлениях религиозных лидеров с Днем народного единства, пишет РИА «Новости».

«Многих высот достигли народы России, многое преодолели и многое создали, по милости Всевышнего, вместе, не разделяясь по религиозному и национальному признаку, но каждый сохраняя свою самобытность и уникальность», – заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов подчеркнул, что праздник напоминает о многовековой истории страны, духовной силе россиян и способности объединяться перед лицом суровых испытаний. По его словам, единство для верующих – это не только историческое наследие, но и нравственный долг, начинающийся с уважения к человеку и способности беречь мир.

Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) отметил, что праздник символизирует историческую мудрость народов России.

«Для буддистов России понятия патриотизма, гражданского долга и ответственности за судьбу родины неразрывно связаны с фундаментальными духовными ценностями. Сегодня, отвечая на современные вызовы, мы призваны еще сильнее сплотить наши ряды, сохраняя верность традициям наших предков и духовно-нравственным устоям», – заявил геше Йонтен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем народного единства и заявил, что консолидация общества помогает противостоять вызовам и угрозам.

Глава Верховного суда России Игорь Краснов тоже поздравил граждан с праздником. Кроме того, с поздравлениями в адрес россиян выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.