В Минске назвали сложной обстановку по периметру ОДКБ

Замглавы Совбеза Белоруссии Неверовский назвал сложной обстановку вокруг ОДКБ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, представитель белорусского Совбеза указал на необходимость контроля за угрозами для недопущения кризисов.

«Сегодня обстановка очень сложная, в принципе, по периметру всего ОДКБ, как с юга, так и с запада», – цитирует Неверовского РИА «Новости».

По его словам, странам организации нужно принимать своевременные меры для предотвращения кризисных ситуаций на евразийском пространстве. При этом Минск выступает последовательным проводником мирной повестки, стремясь к урегулированию конфликтов и укреплению военно-технического сотрудничества.

Отдельное внимание Неверовский уделил вопросам информационной безопасности. Он подчеркнул, что фейки, дипфейки и кибермошенничество представляют серьезную угрозу, а современные средства коммуникации активно используются в мире для распространения терроризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о риске нового страшного уровня эскалации при втягивании Минска в украинский конфликт.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров на полях Минской международной конференции провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

В августе генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил серьезную обеспокоенность организации из-за наращивания военного потенциала на западных границах.