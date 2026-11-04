Житель Дагестана арестован за убийство бывшей жены

Суд в Махачкале арестовал подозреваемого в убийстве бывшей жены-таксистки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судья удовлетворила ходатайство следствия и отправила подозреваемого под стражу, передает РИА «Новости».

Тело 34-летней Динары Алхасовой, выехавшей из дома 30 октября и не вернувшейся, обнаружили в понедельник. По подозрению в преступлении задержали ее бывшего мужа и его друга, а затем в московском аэропорту Домодедово – уроженку Смоленской области, которая под видом клиентки заманила жертву.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что для захоронения тела подозреваемые привлекли тракториста, попросив его выкопать яму под туалет на окраине поселка Новый Хушет. В правоохранительных органах отметили, что бывший муж спланировал убийство из ревности, не смирившись с новым замужеством женщины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник житель Дагестана, подозреваемый в убийстве своей бывшей жены, признался в содеянном. В понедельник в МВД Дагестана сообщили о помощи уроженки Смоленской области в заманивании таксистки. В тот же день полицейские задержали подозреваемую в Домодедово.