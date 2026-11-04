На борту вернувшегося в Белград из Москвы рейса оказались соратники Вучича

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолет вылетел из аэропорта имени Николы Теслы, долетел до юга Литвы и получил распоряжение директора по безопасности вернуться в Белград. Причиной стало то, что Александр Вулин поднялся на борт без предполетного досмотра, пишет РБК со ссылкой на портал N1.

В авиакомпании Air Serbia подтвердили возвращение самолета из-за проблемы с безопасностью. После обнаружения пассажира без досмотра прошли проверки по протоколу, применяемому при возможной угрозе взрыва. Впоследствии все пассажиры повторно прошли досмотр, и рейс вновь вылетел в Москву.

Вулин назвал сообщения о нарушении правил безопасности ложными и объяснил произошедшее политически мотивированной кампанией. Он направлялся в Москву для переговоров о продлении газового соглашения. Поездка Баятовича также касалась вопросов поставок газа и проблем банка Alta Bank, тогда как Попович планировал обсудить работу Российско-сербского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду следовавший из Белграда в Москву самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки пассажира.

Во вторник коммерческий суд в Белграде постановил начать процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA. В понедельник правоохранительные органы Сербии задержали владельца банка ALTA Давора Мацуру.