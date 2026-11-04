Президент Южной Осетии Камболов поздравил Путина с Днем народного единства

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудничество с Россией имеет для республики особую ценность, заявил Камболов. Он подчеркнул намерение последовательно укреплять стратегическое партнерство, передает РИА «Новости».

«Этот праздник олицетворяет многовековые традиции российской государственности, силу духа и сплоченность многонационального народа России, его способность объединяться перед лицом испытаний, отстаивать суверенитет и национальные интересы страны», – говорится в послании, опубликованном на сайте югоосетинского президента.

Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев заявил, что День народного единства напоминает о неразрывной связи народов двух стран. Он отметил историю борьбы за самоопределение республики, в которой Россия сыграла главенствующую роль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

Президент Абхазии Бадра Гунба тоже направил поздравление Владимиру Путину по случаю праздника.