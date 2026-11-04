ЦИК Израиля утвердил результаты выборов в Кнессет

N12: ЦИК Израиля утвердил окончательные результаты парламентских выборов

Tекст: Мария Иванова

Руководство израильского Центризбиркома утвердило результаты состоявшихся 27 октября выборов в Кнессет 26-го созыва, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал N12.

«Все обращения от партий рассмотрены, нарушений, которые могли бы повлиять на честность выборов, не выявлено», – говорится в заявлении комиссии.

В среду официальные итоги голосования передадут президенту Израиля Ицхаку Герцогу, после чего он начнет консультации с лидерами прошедших в парламент партий. Первому претенденту на пост премьер-министра предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели.

По итогам подсчета всех бюллетеней первое место заняла правая партия «Ликуд» во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, получив 27 мандатов в 120-местном Кнессете. Вторую строчку заняла оппозиционная партия «Яшар» под руководством Гади Айзенкота, заняв 21 кресло.

Блок сторонников Нетаньяху получил 53 мандата при необходимых для большинства 61, оппозиции досталось 48 мест. Еще 19 кресел отошли арабским партиям. Если никто из претендентов не сможет сформировать устойчивую коалицию, через 90 дней в стране будут назначены перевыборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

В пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала итоговые результаты выборов в Кнессет.

Второй номер в списке оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид признал сложность формирования нового правительства.