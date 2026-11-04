Председатель Верховного суда Краснов поздравил россиян с Днем народного единства

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Поздравляю с Днем народного единства! Пусть взаимное уважение будет залогом стабильности и благополучия, а бесценный опыт прошлого – надежным щитом от внешних угроз. Желаю крепкого здоровья, добра и неиссякаемой энергии!» – цитирует Краснова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Он подчеркнул, что судебная система является надежным гарантом поддержания гражданского согласия и укрепления правового пространства.

«Защита государственных и частных интересов, восстановление нарушенных прав, обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания – это тот фундамент, на котором держится общественное доверие. И это ответственная миссия, требующая от нас абсолютной беспристрастности», – отметил Краснов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с Днем народного единства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

Президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление российскому коллеге по случаю Дня народного единства.