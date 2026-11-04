Минздрав: Первые пациенты получили неснимаемые экзопротезы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас мы формируем новую технологию. Разработку завершили, идут первые пациенты. Когда идет имплантация металлической конструкции – экзопротез может фиксироваться, в том числе для постоянного ношения. Это продвинутые современные технологии», – цитирует Мурашко ТАСС.

Министр подчеркнул, что сегодня существует потребность в протезировании ветеранов специальной военной операции, и ЦИТО обладает сильной базой в травматологии и ортопедии, а также командой специалистов для психотерапевтической помощи.

Экзопротезирование подразумевает вживление импланта в кость, к которому через переходник крепится экзопротез. ЦИТО производит свыше 500 видов медицинских изделий, включая системы с микропроцессорным управлением, и занимается реабилитацией участников СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании центра комбинированной протезно-реабилитационной помощи. В том же месяце в Туле начал работу девятый региональный Центр инноваций в травматологии и ортопедии.